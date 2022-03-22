رابطة«OICA» : ارتفاع مبيعات السيارات العالمية %6 فى 2021

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA نموًا فى مبيعات المركبات بشتى أنواعها من ملاكى، وأوتوبيسات، ومركبات تجارية فى جميع الأسواق العالمية العام الماضى بنسبة تصل إلى %6 لتقفز إلى 71.7 مليون مركبة، مقارنة مع أداء نهاية العام الأول من الوباء، والتى سجلت 67.6 مليون مركبة مباعة.

وأشارت الرابطة فى تقريرها السنوى إلى أن مبيعات المركبات عالميًا لا تزال أقل من مستوياتها قبل الوباء، خاصة أن إجمالى مبيعات دول العالم قبل ظهور الجائحة – بنهاية عام 2019 – بلغت 77.8 مليون وحدة.

وتصدرت «الصين» قائمة الدول الأعلى مبيعًا للمركبات بشتى أنواعها خلال العام الماضى، بعد أن صعدت مبيعاتها العام الماضى بنسبة تصل إلى %3.8 لتقفز إلى 26.3 مليون مركبة، مقارنة مع مبيعاتها عام 2020، والتى قدرت بـ 25.3 مليون سيارة، لتستحوذ على حصة 36.6% بنهاية العام الماضى، لتحتفظ السوق الصينية بأكثر من ثلث مبيعات العالم من المركبات.

وحصلت «الولايات المتحدة الأمريكية» على المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات فى العام بنهاية العام الثانى من وباء كورونا المستجد، بعد أن تمكنت من تحقيق زيادة فى مبيعاتها من المركبات بنسبة تصل إلى %3.5 لتسجل 15.4 مليون مركبة، مقارنة مع مبيعاتها فى عام 2020، التى بلغت 14.9 مليون مركبة.

واقتنصت «اليابان» المركز الثالث كأكبر سوق مبيعًا للمركبات بشتى أنواعها فى العالم بنهاية العام الماضى، بعد أن تمكنت من تسليم وتسويق 4.4 مليون سيارة، مقارنة مع حجم مبيعاتها خلال 2020، والتى بلغت 3 ملايين، بنمو %45.9.

وجاءت «الهند» فى المركز الرابع فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات فى العالم بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، بعد أن نجحت فى تسويق 3.8 مليون مركبة، مقابل 2.9 مليون مبيعة فى عام 2020، بنمو بلغت نسبته %27.9.

وانتزعت «ألمانيا» المرتبة الخامسة رغم هبوط أداء السوق بنسبة تصل إلى %9 لتتراجع إلى 2.97 مليون سيارة، مقابل 3.3 مليون مركبة مبيعة فى عام 2020.

وحصلت «فرنسا» على المركز السادس بعد نجاحها فى تحقيق زيادة طفيفة فى أداء السوق بنسبة تصل إلى %2 لتسجل 2.14 مليون سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 2.1 مليون مبيعة فى عام 2020.

وفى المركز السابع، جاءت «المملكة المتحدة»، التى حققت زيادة فى مبيعاتها من المركبات الملاكى والسيارات التجارية بنهاية العام الماضى بنسبة تصل إلى %4 لتقفز إلى مليونى وحدة، مقارنة بحجم مبيعات السوق خلال العام الأول من وباء كورونا، التى سجلت 1.97 مليون مركبة.

وحصدت «البرازيل» المركز الثامن فى قائمة دول العالم الأعلى مبيعًا للسيارات بنهاية العام الماضى، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم ما يقرب من مليونى مركبة، مقارنة بعدد السيارات المبيعة خلال 2020، والتى بلغت 1.96 مركبة.

واقتنصت «روسيا» المركز التاسع ضمن قائمة العشر الكبار الأعلى مبيعًا للمركبات بشتى أنواعها عالميًا بنهاية العام الماضى، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 1.7 مليون سيارة، مقابل 1.6 مليون فى عام 2020، بنمو %6.8.

أما «كوريا الجنوبية»، فنجحت فى الاحتفاظ بالمركز العاشر على الرغم من هبوط مبيعات سوق السيارات بها فى نهاية العام الماضى، بنسبة تصل إلى %9 ليتراجع إلى 1.7 مليون مركبة، مقارنة بحجم السوق فى عام 2020، والذى سجل 1.9 مليون سيارة.

أكبر 10 دول مبيعًا للسيارات خلال عامى 2020 و2021 «بالمليون مركبة»

الدولة مبيعات 2020 مبيعات 2021 معدل التغير الصين 25.3 26.3 3.8% أمريكا 14.9 15.4 3.5% اليابان 3 4.4 45.9% الهند 2.9 3.8 27.9% ألمانيا 3.3 2.97 -9.0% فرنسا 2.1 2.14 2.0% المملكة المتحدة 1.97 2 4.0% البرازيل 1.96 2 3.7% روسيا 1.6 1.7 6.8% كوريا الجنوبية 1.9 1.7 -9.0%

المصدر: الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA