رابطة SMMT : «كورونا» يهوى بإنتاج السيارات البريطانية 1000% في أبريل

من المتوقع أن يؤدى فيروس كورونا لهبوط إنتاج السيارات البريطانية لمستوى قياسى يشبه ما حدث فى 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

أعلنت الرابطة البريطانية لصناع وتجار السيارات SMMT أن إنتاج المركبات هوى إلى 197 وحدة فقط فى أبريل الماضى، بالمقارنة مع 71 ألف وحدة فى الشهر المقابل من العام الماضى، بنسبة انخفاض تجاوزت 977% أى حوالى 1000% بسبب انتشار فيروس كورونا فى بريطانيا التى احتلّت المركز الثانى فى العالم بعد الولايات المتحدة فى عدد الوفيات الذى بلغ أكثر من 38 ألف وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى حوالى 272.6 ألف مريض بريطانى.

وتوقعت رابطة SMMT هبوط إنتاج السيارات في بريطانيا، هذا العام، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 36 سنة بسبب فيروس كورونا.

وتتوقع وكالة أوتواناليسيز البريطانية لأبحاث أسواق السيارات، هبوط إنتاج السيارات ببريطانيا إلى 870 ألف وحدة، العام الحالي، بسبب كورونا. بنتلى من السيارات البريطانية الفاخرة

وهوى إنتاج السيارات البريطانية إلى مستوى قياسى بلغ 999 ألفًا و460 وحدة فى عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

إنتاج بريطانيا انخفض لأقل من مليون وحدة

وكان إنتاج السيارات البريطانية قد انخفض إلى أقل من مليون وحدة أيضًا فى بداية الثمانينات ليسجل أدنى مستوى فى تاريخه.

وذكرت وكالة رويترز أن الإنتاج المتوقع للسيارات فى بريطانيا، خلال العام الحالي، يرجع إلى إغلاق المصانع وضعف الطلب بسبب الوباء المميت. سيارات بريطانية

وأكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لرابطة SMMT، أن معظم مصانع السيارات فى بريطانيا ما زالت مغلقة منذ انتشار وباء كورونا بالبلاد.

وأوضح هاوز أن مصنع فرع شركة نيسان اليابانية فى مدينة ساندرلاند؛ أكبر مصنع فى بريطانيا، ما زال مغلقًا بسبب الفيروس.

ويتوقع مايك هاوز افتتاح مصنع نيسان بمدينة ساندرلاند، خلال يونيو المقبل، تبعًا لحالات الوفاة والإصابة من مرض كوفيد- 19.

ودعا هاوز الحكومة لمساندة صناعة السيارات للتعجيل بتعافي إنتاج السيارات وتدفق الاستثمارات وحماية العاملين من البطالة والاحتفاظ بالوظائف.

تسريح مليوني عامل العام الحالي بسبب وباء فيروس كورونا

ويتوقع الباحثون فى مكتب الموازنة البريطانية الاستغناء عن حوالي مليونيْ عامل وموظف، خلال العام الحالي؛ بسبب وباء فيروس كورونا. فيروس كورونا فى بريطانيا

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدى وباء مرض كوفيد- 19 إلى انكماش الاقتصاد البريطانى بحوالى 13% مع نهاية هذا العام.

وأدّى أيضًا وباء كورونا إلى تفاقم التحديات التى تواجهها صناعة السيارات البريطانية، ومنها تراجع الطلب على مركبات السولار.

وكان الطلب على السيارات التى تعمل بالسولار قد هوى بإنتاج السيارات فى السنوات الأخيرة بسبب القواعد المتشددة على تقليص الانبعاثات الكربونية.

وتُواجه صناعة السيارات البريطانية تحديات أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف التحول للمركبات الكهربائية لتطبيق قواعد تقليل الانبعاثات الكربونية وعدم استخدام السولار.