رابطة GSMA تدعو إلى خارطة طريق بمواعيد إتاحة الترددات الجديدة لشركات المحمول

دعت رابطة مشغلى شبكات الهواتف النقالة GSMA جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المحلية إلى وضع خارطة طريق تتضمن تحديد أطر زمنية واضحة لأتاحة الترددات الجديدة للمشغلين بما يحفز الاستثمار فى تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات.

وقال الدكتور عمرو هاشم، مدير شئون التقنية لدى GSMA بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى خلق بيئة تنظيمية مستقرة تمكن شركات المحمول من الاستثمار فى بناء شبكات كابلات الألياف الضوئية ومن ثم تحقيق استراتيجية مصر الرقمية.

وأكد هاشم فى تصريحات لـ«المال» أن منح الترددات للشركات عبر إجراءات عادلة وشفافة يستهدف معالجة المعوقات التى تواجه تحقيق التغطية المطلوبة وإتاحة السعات المطلوبة، علاوة على أهمية حصول المشغلين على السعات التراسلية اللازمة لنشر خدمات الاتصالات المحمولة عالية السرعة بأسعار مقبولة لجميع المشتركين.

وشدد ضرورة تنفيذ خطة وطنية جديدة لنشر خدمات الاتصالات فائقة السرعة بما يتوافق مع أفضل الخبرات العالمية مع وضع أهداف وسياسات معدلة للسنوات العشر المقبلة مما يتناسب مع رؤية الدولة الطموحة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتضم رابطة GSMA أكثر من 750 مشغلا لشبكات المحمول و400 شركة فى مجالات إنتاج الهواتف والبرمجيات وشركات الإنترنت، ولديها تواجد فى 220 دولة، وتنظم سنويا المؤتمر العالمى للمحمول ( MWC ) فى مدن برشلونة ولوس انجلوس وشنغهاى. المال – خاص