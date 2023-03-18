رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ تنتهي من افتتاح 26 معرض «أهلا رمضان» بتخفيضات 20%

انتهت رابطة منتجي تجميع الألبان في محافظة كفر الشيخ، من وضع السلع الغذائية لمعارض «أهلا رمضان» في 6 مراكز بالمحافظة هي: «فوه والبرلس والرياض وسيدي غازي وبيلا والحامول»، تمهيدا لاستقبال شهر رمضان.

وقال محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في كفر الشيخ، إن عدد معارض أهلا رمضان في المحافظة بلغ حوالي 26 معرضا بتخفيضات تصل إلى 20% على كافة منتجات الجبن والألبان المعروضة بداخلها.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المعارض ستلعب دورا مهما في توفير كافة المستلزمات المتعلقة بالسلع الغذائية ومنتجات الألبان للمواطنين، لافتا إلى أن هناك استجابة كاملة من مراكز تجميع الألبان في المحافظة للمشاركة في تلك المعارض.

وأكد أن الهدف من مشاركة مصانع الألبان والجبن في المعارض حرصا منها على توفير السلع للمواطنين بأسعار تتماشى مع الأزمة الاقتصادية الحالية، لتكثيف إنتاج الجبن والألبان والزبادي لطرحها بكميات كبيرة داخل المعارض.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت مطلع الشهر الجاري مع 220 مركزا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها الشهرين المقبلين بنسبة تصل إلى 30%.

جاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% الفترة الحالية بعد عقد اجتماع موسع معهم الأيام الماضية.

على جانب آخر، أكد محمد صلاح، أن نسبة إقبال المواطنين على المعارض وصلت في أول أيامها إلى 40% نتيجة ضعف الإقبال من المواطنين على الشراء، لافتا إلى أنه من المزمع ارتفاع النسبة تدريجيًا أول أيام رمضان لتصل إلى نسبة تتراوح من 70 إلى 80% للإقبال.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بإعطاء تصاريح لكافة المصانع التي شاركت في المعارض البالغ عددها حوالي 220 منصعا تيسيرًا منها على أصحاب تلك المصانع بالإضافة إلى توفير كافة متطلباتهم من التراخيص اللازمة، لافتا إلى أن هناك رقابة من الجهات المعنية بالمحافظة مثل الصحة والتموين وحماية المستهلك وسلامة الغذاء.

وتابع أن الرقابة الجيدة على المنتجات المتواجدة في معارض أهلا رمضان تمنع التلاعب بأي أسعار للسلع، بالإضافة إلى التأكد من المنتجات المعروضة وبيان مدى صحتها وسلامتها للمواطنين قبل شرائها.