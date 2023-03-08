رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ تستعد لافتتاح 6 معارض «أهلا رمضان» بتحفيضات 25%

أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي تجميع الألبان في محافظة كفر الشيخ، أنه جار الانتهاء من وضع السلع الغذائية لمعارض “أهلا رمضان” في 6 مراكز بالمحافظة هي: «فوه والبرلس والرياض وسيدي غازي وبيلا والحامول»، لافتا إلى أنه جار وضع اللمسات النهائية لتلك المعارض تمهيدا لافتتاحها.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه من المزمع البدء في افتتاح الـ6 معارض بداية من الأسبوع القادم في تلك المراكز ليصل عددها حوالي 26 معرضا داخل المحافظة بتخفيضات من 20 إلى 25%، لافتا إلى أن المعارض ستلعب دورا هاما في توفير كافة المستلزمات المتعلقة بالسلع الغذائية ومنتجات الألبان للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك استجابة كاملة من مراكز تجميع الألبان في المحافظة للمشاركة في تلك المعارض حرصا من على توفير السلع للمواطنين بأسعار تتماشى مع الأزمة الاقتصادية الحالية، لتكثيف إنتاج الجبن والألبان والزبادي لطرحها بكميات كبيرة داخل المعارض.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت مطلع الشهر الجاري مع 220 مركزا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها الشهرين المقبلين بنسبة تصل إلى 30%.

جاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% الفترة الحالية بعد عقد اجتماع موسع معهم الأيام الماضية.

رئيس الشعبة: انخفاض أسعار المنتجات 30%

على جانب آخر، أكد محمد صلاح وجود ركود في بيع منتجات الألبان يصل إلى 50% نتيجة عدم إقبال التجار على شراء المنتجات، لافتا إلى أن أسعار المنتجات انخفضت بنسبة 30% نتيجة عدم إقبال التجار على الشراء مما يؤثر على المربين بالنسبة للثروة الحيوانية لعدم بيع المنتجات وتسليم الألبان للمصانع.

من جانبه، كشف مصدر مسئول داخل غرفة الصناعات الغذائية بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك ما يقارب من 250 مركزا لمنتجات الألبان تشارك في معارض أهلا رمضان المنتشرة في كافة مراكز المحافظة لعرض منتجاتهم بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن محافظة كفر الشيخ قامت بتوفير أماكن لإقامة معارض أهلا رمضان بمساحات تتراوح من 60 إلى 150 مترا على حسب الكثافة السكانية لكل مركز، لافتا إلى أنه تم وضع كافة المستلزمات التي تحفظ المنتجات بالإضافة إلى توفير الكهرباء للمعارض تيسيرا على المصنعين المشاركين فيها وتلبية احتياجاتهم.