رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ: ارتفاع الأسعار 15% بعد قرار تحريك السولار

تعقد رابطة منتجي تجميع الألبان في محافظة كفر الشيخ، اجتماعا الخميس المقبل مع أصحاب مراكز الألبان في المحافظة لمناقشتهم بسبب ارتفاع أسعار السولار الأربعاء الماضي، ومدى تأثير تحريك السعر وأسعار المنتجات.

ووفقًا لتصريحات مصادر داخل الشعبة لـ«المال»، فإنه من المزمع حضور الاجتماع حوالي 220 مركزا للألبان في المحافظة لطرح بعض المعوقات التي تواجههم بعد تحريك أسعار السولار كونه أحد الأسباب الرئيسية التي يحتاجه المصنعون في نقل الألبان وتشغيل بعض الآلات المستخدمة في الصناعة داخل المصانع.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت الأربعاء الماضي الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس 04 / 05 / 2023.

رئيس الرابطة لـ«المال»: تراجع عملية إقبال المواطنين على شراء الألبان والأجبان بكافة أنواعها بنسبة 15%

في السياق ذاته، أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي تجميع الألبان في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قرار ارتفاع أسعار السولار يتسبب في زيادة الأسعار الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% على كافة منتجات الألبان في الأسواق، لافتا إلى أنه من المزمع تراجع عملية إقبال المواطنين على شراء الألبان والأجبان بكافة أنواعها بنسبة 15%.

وأضاف «صلاح»، أن كافة المصانع العاملة في تصنيع الألبان والجبن تأثرت من تحريك سعر السولار خاصة أن المصانع تحتوي على غلايات للألبان ومولدات كهربائية جميعها يتم تشغيلها بالسولار.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

ولفت إلى أنه من المزمع أن تعقد الشعبة في المحافظة اجتماعا مع كافة المصنعين لمناقشة ارتفاع أسعار السولار ومدى تأثيرها على عملية الإنتاج بحضور كافة قيادات الغرف التجارية والصناعية في المحافظة لتذليل العقبات أمامهم لحثهم على زيادة الإنتاج الفترة المقبلة خاصة أن فترة الصيف تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على منتجات الألبان.