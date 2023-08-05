رابطة مصانع النسيج بالمحلة الكبرى تشيد باستجابة الحكومة لاستثناء المدينة من تخفيف أحمال الكهرباء

أشادت رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس في المحلة الكبرى بسرعة استجابة الحكومة باستثناء المدينة من إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء، لضمان عدم تعطل المصانع عن العمل والإنتاج.

وأثنى المهندس محمود الفوطي رئيس الرابطة علي المجهودات التي بذلها النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية و عضو المجلس الأعلى للنسيج بالتواصل مع المسئولين وسرعة استجابتهم للاستغاثة واستثناء مدينة المحلة من انقطاعات التيار الكهربائي.

ووجه الشكر لعدد من الوزراء والمسؤولين لدورهم في هذا الملف الذي سيساعد على دوران عجلة الإنتاج بمصانع المدينة و استمرار صادراتها، وعلى رأسهم اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الادارية، اللواء محمد نجيب رئيس فرع الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد النبوي عطا نائب محافظ الغربية، المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس حسن البيلي رئيس شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأكد أن استثناء مصانع المحلة الكبرى من انقطاع التيار الكهربائي إشارة إيجابية من الحكومة، وتعكس اهتمامها بدعم القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج والتنمية الاقتصادية في مصر.

وتابع الفوطي حديثه قائلا : نأمل أن يستمر هذا الدعم والاهتمام في المستقبل علي كل المستويات ، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.