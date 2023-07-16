«رابطة تجميع الألبان»: 90% من المراكز تعمل بطاقة استيعابية 10%.. وزيادة 20% على المنتج النهائي

أكد المهندس حسين أبو تجار، رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، أن هناك ما يقارب من 80-90% من مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية يعملون في الوقت الحالي بطاقة استيعابية حوالي 10%؛ بسبب نقص تمويل التشغيل من البنك الزراعي.

ولفت أبو «تجار» في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن انخفاض التمويل أدى إلى تراجع المراكز في الإنتاج، مما يؤثر على كمية الألبان المطروحة في السوق المحلية الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كميات الألبان المنتجة في الوقت الحالي منخفضة طبقا لطبيعة موسم فصل الصيف.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.

وارتفع عدد مراكز تجميع الألبان المعتمدة من قبل رابطة تجميع الألبان إلى 130 مراكز في 2023 مقابل 110 مركز العام الماضي بزيادة قدرها 20 مركز.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الألبان الموسم الجاري بلغت نسبته في الوقت الحالي من 30-40% عن نفس الفترة من العام الماضي إذ أن سعر كيلو اللبن البقري وصل إلى 16 جنيه من المزراع.

وتوقع «أبو تجار» ارتفاع أسعار الألبان الخام الفترة المقبلة نتيجة ندرتها في السوق المحلية ومراكز التجميع مما يتسبب في زيادة المنتج النهائي للمستهلكين بنسبة 20% وهذا يؤدي إلى ضعف الإقبال على المنتجات والقوى الشرائية في السوق المحلية.

وشدد على سرعة تلبية مطالب مراكز تجميع الألبان المطورة من خلال البنك الزراعي لزيادة قرض التشغيل طبقا للطاقة الاستعابية لكل مركز على حده بنسبة 30 يوم في الطاقة الاستعابية.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، إضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

«رابطة ألبان كفر الشيخ»: 120 قاموا بالإغلاق نتيجة تسليم الألبان إلى الشركات الكبيرة

على جانب أخر، أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان بمحافظة كفر، أن هناك ما يقارب من 80% من مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية تعمل لصالح شركات منتجي الألبان مما يؤثر على المصانع المتوسطة والصغيرة داخل المحافظات لعدم توافر الألبان.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تسليم الألبان من مراكز التجميع للشركات العاملة في تصنيع منتجات الألبان يتسبب في زيادة الأسعار أكثر من 30%، لافتا إلى أن هناك 120 قاموا بالإغلاق ولعدم وجود ألبان نتيجة تسليم المراكز المخصصة لجمع الألبان إلى الشركات الكبيرة.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.