رابطة تجميع الألبان: تراجع سعر المنتجات بحلول ربيع 2024.. واستمرار الارتفاع حتى نهاية الصيف

توقع حسين أبو تجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، انخفاض أسعار الألبان ومنتجاتها مع بداية موسم ربيع 2024 التي تضاعف فيه كميات الألبان عن فصل الصيف مما يجعلها متوافرة بكميات كبيرة أمام المصنعين.

وأضاف «أبو تجار» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه لابد من ثبيت سعر الألبان في السوق المحلية بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السريحة خاصة أنهم أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع أسعار الألبان، فضلا عن محاربة الألبان المصنعة التي تشكل خطورة على المواطنين نتيجة احتوائها على مواد نباتية وليست حيوانية.

وأشار إلى أن هناك ما يقارب 20% من المصانع المتواجدة في كافة محافظات الجمهورية تعتمد على الألبان المصنعة في عملية صناعة الأجبان بمختلف أنواعها، لافتا إلى أنه لابد من وضع قواعد وشروط لاستخدام تلك الألبان في عملية الصناعة.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.

وارتفع عدد مراكز تجميع الألبان المعتمدة من قبل رابطة تجميع الألبان إلى 130 مراكز في 2023 مقابل 110 العام الماضي بزيادة قدرها 20 مركزا.

«البحراوي»: أسعار الألبان تشهد زيادة مستمرة حتى نهاية فصل الصيف

على جانب آخر، أكد المهندس ولاء البحراوي عضو المشروع القومي لمراكز تطوير الألبان، إن أسعار الألبان تشهد زيادة مستمرة حتى نهاية فصل الصيف نتيجة ندرة اللبن وانخفاض عدد رؤوس الماشية في مصر، لافتا إلى أنه بانتهاء فصل الصيف وقدوم الشتاء تشهد الأسعار استقرارا وليس تراجعا.

وأضاف «البحراوي» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن كبرى الشركات العاملة في تصنيع الألبان والأجبان تعتمد على الألبان المصنعة بنسبة 70% نتيجة انخفاض اللبن الخام في مصر وعدم تنظيم سوق اللبن الخام في مصر.