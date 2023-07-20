رابطة تجميع الألبان: انقطاع الكهرباء يؤثر على المراكز بنسبة 10%.. و«الشعبة»: بعض المصانع خفضت إنتاجها

أكد المهندس حسين أبو تجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان المصرية، أن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يؤثر على مراكز التجميع الألبان، إذ أنه يتسبب في استهلاك كميات كبيرة من السولار مما يحمل أصحاب المراكز تكاليف باهظة.

جدير بالذكر أن الحكومة أكدت أمس، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليًا وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف «أبو تجار» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أصحاب مراكز التجميع قاموا بتوفير الديزيلات والمولادت الكهربائية لتكون بديلة عن التيار الكهربائي لعدم نفوق الألبان، لافتا إلى أن الانقطاع المستمر يؤثر على مراكز التجميع بنسبة 10% على مستوى مراكز الجمهورية.

وطالب الحكومة توفير التيار الكهربائي لمراكز التجميع نظرا لأنها العامل الأساسي في حفظ الألبان بعد استهلامها من المربين لتسليمها للشركات الكبيرة العاملة في مجال التصنيع.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.

وارتفع عدد مراكز تجميع الألبان المعتمدة من قبل رابطة تجميع الألبان إلى 130 مراكز في 2023 مقابل 110 مركز العام الماضي بزيادة قدرها 20 مركز.

«شعبة الألبان»: فصل التيار يؤثر على صناعة الألبان بنسبة لا تقل عن 30%

في سياق متصل، أكد سعيد بدر رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات الغذائية، أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على الطاقة التشغلية الإنتاجية للمصانع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة ومراكز تجميع الألبان التي تسطيع توفير المولدات الكهربائية عوضا عن التيار الكهربائي.

وأضاف «بدر» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه لابد من التنسيق المسبق مع المصانع حتى لا يتعرضون إلى الخسائر المالية الكبيرة، لافتا إلى أن الانقطاع المفاجئ أدى إلى توقف بعض المصانع عن الطاقة الإنتاجية بالإضافة إلى تخفيض الإنتاج.

وأشار إلى أن انقطاع التيار دون التنسيق مع المصانع يؤثر على خطوط الإنتاج إذ أنه يتسبب في تلف البعض منها وبالتالي يتعرض أصحاب تلك المصانع لخسائر مالية كبيرة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن فصل التيار يؤثر على صناعة الألبان في الوقت الحالي بنسبة لا تقل عن 30%.

وأحدث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، إذ أنه هناك أهمية بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.