«رابطة تجميع الألبان»: ارتفاع أعداد المراكز المعتمدة إلى 130 مركزا.. وزيادة التسليم من المربين بنسبة 30%

ارتفع عدد مراكز تجميع الألبان المعتمدة من قبل رابطة تجميع الألبان إلى 130 مراكز في 2023 مقابل 110 مركز العام الماضي بزيادة قدرها 20 مركز تم اعتمادهم الفترة الماضية مما يساعد في ارتفاع تجميع الألبان من المربيين وعدم التسليم للسريحة، وفقا لتصريحات المهندس حسين أبو تجار رئيس رابطة تجميع الألبان لـ«المال».

قال «أبو تجار»، إن متوسط إنتاج المركز الواحد يتراوح يوميا من 20 إلى 30 طنًا بإجمالي حوالي 250 طنا من الألبان يتم تجميعهم من المربين يوميا، لافتا إلى أن ارتفاع اعتماد مراكز تجميع الألبان من قبل الرابطة يساهم في زيادة استلام الألبان طبقًا للشروط الموضوعة للتسليم بنسبة 30%.

وحققت مصر الإكتفاء الذاتي من الألبان السائلة بنسبة 100% ، بالإضافة إلى وجود فائض في منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الرابطة اجتمعت مؤخرا مع وزير الزراعة لطرح بعض المعوقات والمشاكل التي تواجه مراكز تجميع الألبان أبرزها: سرعة صرف واستكمال قروض التشغيل من خلال البنك الزراعي.

وتابع أن أبرز الطلبات التي عرضتها الرابطة على الوزير شملت أيضا تخفيف طلبات البنك الزراعي على مراكز تجميع الألبان من خلال وثائق التأمين المكلفة لأصحاب المراكز، لافتا إلى أن الوزير أصدر توصياته بسرعة الصرف وتخفيف الأعباء على أصحاب المراكز.

وأشار إلى أن هناك ركود شديد على الألبان ومنتجاتها في كافة أسواق المحافظات بنسبة 20% بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء المنتجات بسبب ارتفاع الأسعار التي شهدته الفترة الماضية، مما يسبب خسائر فادحة لأصحاب مصانع ومراكز تجميع الألبان.

وتوقع «أبو تجار» انخفاض الإقبال على منتجات الألبان في رمضان والمعروضة للمواطنين في المحال التجارية والأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%، مطالبا بتوفير ومساندة كافة المصنعين وأصحاب مراكز تجميع الألبان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

على جانب أخر، أكد حسين أبو تجار أنه لابد من مراقبة أسواق الألبان عبر شن حملات مكثفة على «سريحة» الألبان الغير مرخصين لجمعها من المربيين، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة، فضلا عن عمل تسهيلات بنكية من البنوك لمراكز تجميع الألبان والمربيين لانخفاض أسعار الألبان ومنتجاتها في مصر.

وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الأعلاف في السوق يتسبب في انخفاض كميات الألبان التي ينتجها المربيين، نظرا لأن المربيين لا يستطعون توفير الأعلاف اللازمة لرؤوس الماشية الحلابة ما دفع بعضهم إلى تخفيض عدد الرؤوس وبالتالي تنعكس سلبا على مراكز تجميع الألبان.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.