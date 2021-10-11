رابطة تجار السيارات عن ظاهرة «الأوفر برايس» : بريئون منها وتصل إلى جيب الموزع

نفي أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات الوقوف وراء ظاهرة «الأوفر برايس»، مضيفا أن التجار “بريئون منها”.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”قائلاً

وبرأ ابو المجد ساحة التجار من تهمة خلق ظاهرة «الأوفر برايس» قائلا : “التجار بريئون من هذه الظاهرة ونحن في شعبة التجار نرفض تلك الظاهرة واصدرنا عدة تصريحات حول هذا الشأن”.



وطالب المستهلكين بعدم الانسياق وراء تلك الظاهرة للحد من انتشارها قائلاً : “لو عاوز عربية فئة 3 ومش موجودة خد التانية لو طالب لون ومش متوفر خد المتاح”.



وأضاف: “لكن ماينفعش تصر على ماركة معينة عشان مافيش بدائل لو الماركة مش موجودة خد ماركة تانية أنت شريك في الحد من تلك الظاهرة”.



وأوضح أن المستهلك برغبته في شراء ماركات وفئتان معينة يجد نفسه مضطراً لشراء السيارة وعليها هامش “الاوفر برايس” قائلاً : ” الفلوس الفارق الي إسمها أوفر برايس عند الموزع لان الوكيل لايتعامل مباشرة مع التجار ليه رجالته من الموزعين وهو المسؤول عن منح ذلك للتجار والتاجر مكسبه واضح ومحدد والفارق الذي يسمى ” أوفر برايس ” يذهب في جيب الموزع

وانهالت العروض على المستهلكين المصريين، في الكاش، وأنظمة التقسيط المختلفة، عبر المواقع المختصة ببيع السيارات، وإعلانات السوشيال ميديا، والمجلات، والخطة واضحة في هذا الإطار.. التخلص من موديل العام الجاري بأسعار وعروض جذابة، والبدء في إغراء أعين المستهلكين بموديلات العام الجديد 2022، لكن حصولك على الموديلات الجديدة لن يكون بتلك السهولة، عليك أولًا أن تدفع “أوفر برايس” حتى تقتني سيارة الموديل الحديث، والذي يتراوح سعره ما بين 5 إلى 50 ألف جنيه، وكانت الموديلات الأوفر حظًا في هذا الشأن هي “هيونداي – أوبل – تويوتا”.



ويعرف ” الاوفر برايس ” بأنه المبلغ الذي يضيفه معرض السيارات على سعر السيارة الرسمي مقابل البيع الفوري، ويضطر المشتري لدفع هذا الرقم لعدم توافر السيارة لدى الوكيل ولتجنب انتظار شهور للحصول على السيارة مع احتمالية ارتفاع سعرها.