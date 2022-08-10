رابطة الهاند ميد في بورسعيد تطالب «التضامن» بخفض نفقات الاشتراك بمعرض «ديارنا»

طالبت رابطة الهاند ميد في بورسعيد ، وزارة «التضامن» بخفض نفقات الاشتراك بمعرض «ديارنا» التي تنظمه الوزارة.

وتقيم جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد برئاسة عمرو شيحة بالتنسيق مع هالة عمر مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، معرضا لرابطة صناع الهاند ميد الأربعاء يضم 15 سيدة من العاملات بالصناعات اليدوية الفنية.

والمعرض يقام فى إطار فعاليات الزيارة التى نظمتها الجمعيه لهيثم طلحة مؤسس منصة تشينا أون لاين وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين للمناطق الصناعية جنوب بورسعيد.

وفى تصريحات لـ”المال”، قالت ميادة، عاشور رئيس رابطة صناع الهاند ميد ، في بورسعيد ودمياط إن الرابطة تستهدف اطلاع نائب منتدى الأعمال العرب بالصين على منتجات الأعضاء للمساعدة فى فتح قنوات للتصدير وعرض التحديات والمشكله التى تواجه أعضائها.

وكشفت عاشور للمال عن صعوبة الحصول على المواد الخام من داخل محافظات الجمهورية وارتفاع أسعارها وصعوبة تسويق المنتجات وعدم وجود معرض ومنفذ دائم.

وطالبت بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطه لصناعات الهاند ميد وتقليل تكاليف الاشتراك بمعرض تراثنا التابع لمجلس الوزراء ومعرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعى نظرا لارتفاع تكاليف الاشتراك بهما

وطالبت اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتوفير وسيلة مواصلات للحصول على احتياجاتنا من المواد الخام والاشتراك بكافة المعارض التى تقيمها المحافظه والتى كان من أبرزها معارض مؤسسة مشكاة نور التى نجحت مؤخرا فى إبراز أهمية الصناعات اليدوية ومساعدة المرأة المعيلة على الوفاء باحتياجات أسرتها وتمكينها اقتصاديا.