«رابطة المصنعين»: «نقص المكونات» وراء تراجع مبيعات الشاحنات خلال 10 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة 25%، لتصل إلى 31.1 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 41.6 ألف شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، تراجع مبيعات الشاحنات إلى مجموعة من العوامل أبرزها، نقص مكونات الإنتاج لدى المصنعيين المحليين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم الاستيرادية منذ عدة أشهر؛ وهو ما انعكس بالسلب على انخفاض أعداد الكميات المنتجة والموردة محليًا.

ووفقًا لـ«أميك»، انخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 26.8%، لتصل إلى 27.1 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 37 ألف و86 مركبة في نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 13%، لتسجل 3980 مركبة، مقابل 4577 شاحنة.

شيفروليه تهيمن على مبيعات الشاحنات في مصر

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه” على مبيعات «الشاحنات» في مصر بنسبة بلغت 73.6% بعدما تمكنت من بيع 22.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسحلة حصة سوقية 7.6% بإجمالى بيع 2371 مركبات، تلتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة بلغت 6.7% بنحو 2074 شاحنة.

وحلت العلامة التجارية “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.6% مسجلة نحو 1436 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بحصة بلغت 2.6% بإجمالي بيع 801 مركبة.

في حين، صعدت «جي ام سي» للمرتبة السادسة مسحلة حصة سوقية 1.3% بإجمالي بيع 405 شاحنات، فيما تراجعت “فيات” للمركز السابع بحصة بلغت 1.1% بواقع 349 وحدات.

واقتنصت “مرسيدس mcv” المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 1.1% بنحو 341 مركبة.

فيما حافظت العلامة السويدية “فولفو” على تمركزها في المرتبة التاسعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.5% بإجمالي بيع 150 شاحنة، تلتها “جرت وول” للمركز العاشرة بحصة بلغت 0.4% مسجلة نحو 110 مركبات.

واحتلت «رينو» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر مستحوذة على حصة سوقية 0.3% بإجمالى بيع 97 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز الحادي عشر بحصة قدرها 0.2% مسجلة بيع 49 شاحنة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

«شيفروليه الدبابة» تستحوذ على 77.3% من مبيعات «البيك أب»

استحوذت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت 77.3% بعدما تمكنت من تسويق 17 ألفًا و421 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 22 ألفا و527 وحدات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 10.5% بإجمالى بيع 2371 وحدة.

وحلت العلامة التجارية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9.2% بنحو 2074 شاحنة، أعقبتها «جي ام سي» فى المركز الرابع بحصة 1.9% بإجمالي بيع 401 شاحنة.

وتمركزت العلامة اليابانية «ميتسوبيشي» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 0.7% بإجمالى 150 مركبة، تلتها «جريت وول» في المركز السادس بحصة قدرها 0.5% بواقع 110 شاحنات.

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على مبيعات الشاحنات المتوسطة

سيطرت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة بلغت 88% بعدما تمكنت من بيع 4915 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 5582 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 11.3% مسجلة نحو 632 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 0.6% مسجلة نحو 35 مركبة خلال تلك الفترة.