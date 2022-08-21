«رابطة المصنعين»: زيادة بنسبة 30% في أسعار السيارات (فيديو)

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إنه جرى الإفراج عن جميع السيارات المحجوزة بالجمارك منذ 5 أشهر، بعد قرار وزارة الصناعة، موضحا أن تلك السيارات التي تم الإفراج عنها تم حجزها من قبل المستهلكين منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل كبير منذ مارس الماضي، بنسبة من 25% إلى 30%.

وأكد سعد قرار الإفراج عن السيارات المحجوزة في الجمارك منذ 5 أشهر لن يؤثر على الأسعار لأن المطلوب أكثر من المعروض، موضحا أن المستهلك الذي سدد قيمة السيارة بالكامل يمكنه استلامها فور خروجها من الجمارك.

وقال سعد أن الاسعار زادت بشكل مرعب وزادت بنسبة كبيرة ويوجد لدينا ارتجاع في المبيعات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 40%، مطالباً المواطنين بالحفاظ على السيارات االمستعملة لحين حدوث ثبات في السوق وعدم وجود زيادات مبالغ فيها على غير الحقيقة.