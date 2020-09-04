رياضة

رابطة «الليجا» ترد على والد ميسي: قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية

والد ميسي قال إن الشرط الجزائي لا يسري في الوقت الحالي بموجب العقد مع برشلونة
إسلام مصطفى 3:52 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20 3:52 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت رابطة الدوري الإسباني «الليجا، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الجمعة، ردًا على بيان خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مؤكدة صحة ما قالته في بيانها السابق بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وكان خورخي ميسي قد أصدر بيانًا، أكد فيه أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 700 مليون يورو) لا يسري في الوقت الحالي بموجب العقد مع نادي برشلونة، وذلك ردًا على البيان الأول الذي أصدرته رابطة الليجا تضامنا مع البارسا قبل أيام.

وقالت رابطة الليجا في بيانها الصادر منذ قليل: «خورخي ميسي يُحلل العقد خارج السياق، وبعيدًا عن معناه الحرفي، نؤكد أن قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية في عقد ميسي، ولا يستطيع اللاعب الرحيل مجانًا، كما أوضحنا في البيان السابق يوم 30 أغسطس».

في السياق ذاته، أفادت عدة تقارير صحفية أرجنتينية مؤخرًا، أن ميسي قرر البقاء في صفوف برشلونة، وسيُعلن ذلك من خلال رسالة مسجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

والد ميسي يرد على بيان «الليجا» بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة

إسلام مصطفى 3:44 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

الكشف عن جدول الدوري الإسباني .. وتأجيل مباريات الكبار بالجولة الأولى

إسلام مصطفى 7:55 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

برشلونة ضد أوساسونا.. تعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع وفرص التتويج

إسلام مصطفى 8:48 م, الأربعاء, 15 يوليو 20

صحيفة إسبانية: عودة الجماهير لليجا لن تكون مكتملة قبل يناير 2021 بسبب «كورونا»

إسلام مصطفى 5:54 م, السبت, 30 مايو 20

«الصحة الإسبانية» تسمح بالتدريبات الجماعية للفرق قبل عودة الليجا

إسلام مصطفى 5:50 م, السبت, 30 مايو 20

تعرف على مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الكبرى

المال - خاص 10:06 م, الجمعة, 29 مايو 20