رابطة «الليجا» ترد على والد ميسي: قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية

أصدرت رابطة الدوري الإسباني «الليجا، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الجمعة، ردًا على بيان خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مؤكدة صحة ما قالته في بيانها السابق بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وكان خورخي ميسي قد أصدر بيانًا، أكد فيه أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 700 مليون يورو) لا يسري في الوقت الحالي بموجب العقد مع نادي برشلونة، وذلك ردًا على البيان الأول الذي أصدرته رابطة الليجا تضامنا مع البارسا قبل أيام.

وقالت رابطة الليجا في بيانها الصادر منذ قليل: «خورخي ميسي يُحلل العقد خارج السياق، وبعيدًا عن معناه الحرفي، نؤكد أن قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية في عقد ميسي، ولا يستطيع اللاعب الرحيل مجانًا، كما أوضحنا في البيان السابق يوم 30 أغسطس».

في السياق ذاته، أفادت عدة تقارير صحفية أرجنتينية مؤخرًا، أن ميسي قرر البقاء في صفوف برشلونة، وسيُعلن ذلك من خلال رسالة مسجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.