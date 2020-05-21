رياضة

رابطة الكرة الإنجليزية ترفض إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

أعلنت أندية رابطة الكرة الإنجليزية والدوريات بدرجاته الثلاثة، رفضها بشأن إلغاء الهبوط هذا الموسم، حال عدم استكماله، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت رابطة الكرة الإنجليزية خلال بيان رسمي: استئناف الموسم الجاري بشكل الموجود هو الأولوية القصوى لنا، لكننا نتقبل…

إسلام مصطفى 6:45 م, الخميس, 21 مايو 20 6:45 م, الخميس, 21 مايو 20

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أعلنت أندية رابطة الكرة الإنجليزية والدوريات بدرجاته الثلاثة، رفضها بشأن إلغاء الهبوط هذا الموسم، حال عدم استكماله، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رابطة الكرة الإنجليزية خلال بيان رسمي: استئناف الموسم الجاري بشكل الموجود هو الأولوية القصوى لنا، لكننا نتقبل الظروف الجارية وأنها قد تقود إلى إلغاء الموسم.

وأضافت: هذا قد يعني أنه في حالة إلغاء الموسم، فترتيب جدول الدوري سيتم احتسابه بالجدارة الرياضية أي معدل حصد النقاط في المباراة الواحدة.

وتابعت: الهبوط والصعود سيستمر كما هو، والمباريات الإقصائية ستلعب تحت أي ظرف، لكن لن تزيد عن 4 فرق فقط لكل دوري.

وأوضحت الرابطة أنه في حال طرأ جديد وتسبب في عدم لعب المواجهات الإقصائية، فإن مجلس إدارة الرابطة سيحدد القرار.

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بقلم إسلام مصطفى

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