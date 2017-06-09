رابطة العالم الإسلامى تنهى عضوية القرضاوى بمجمع الفقه

سكاى نيوز عربية: أنهت رابطة العالم الإسلامي، عضوية يوسف القرضاوي في مجمع الفقه الإسلامي، إثر تصنيفه على قوائم الإرهاب الصادرة من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، ومصر. والقرضاوي، داعية مصري الأصل يعيش في قطر، ومقرب من دائرة صنع القرار…



سكاى نيوز عربية:

أنهت رابطة العالم الإسلامي، عضوية يوسف القرضاوي في مجمع الفقه الإسلامي، إثر تصنيفه على قوائم الإرهاب الصادرة من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، ومصر.

والقرضاوي، داعية مصري الأصل يعيش في قطر، ومقرب من دائرة صنع القرار فيها، وهو صاحب تاريخ طويل من التحريض على العنف، وحث الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة، وأصدر القرضاوي فتاوى تبرر وتجيز التفجيرات الانتحارية.

وصنفت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أفرادا وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب المحظورة، في بيان مشترك أصدرته تلك الدول فجر الجمعة.

وتضمن البيان الذي أصدرته الدول الأربع، قائمة بمؤسسات وكيانات قطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية.

