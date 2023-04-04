رابطة الطيارين تكرم وزير الطيران.. وتؤكد: الترابط هدف أساسى للنهوض بالقطاع

طالب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، طياري مصر للطيران وكافة قطاعات الشركة بالترابط والتكاتف والعمل بروح الفريق وأن يكونوا “يدا واحدة” وذلك للتغلب علي المعوقات التي تواجه المنظومة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي المقام حاليا لرابطة الطيارين، حيث قام كلا من كابتن طيار علي رشدي رئيس الرابطة وكابتن طيار خالد رفعت نائب رئيس الرابطة بتقديم درع لوزير الطيران.

كما كرمت الرابطة عدد من الطيارين الذين بلغوا سن المعاش تقديرا لدورهم في إثراء مجال الطيران المدني بالكفاءة و التميز.

وقال كابتن طيار على رشدي رئيس رابطة الطيارين، إن الاحتفال يعد فرصة كبيرة للإلتقاء على مائدة واحدة وبهدف واحد وهو بناء جسور التواصل والترابط بين أجيال الطيارين من أجل النهوض بقطاع عريض يمثل قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد القومى وهو الطيران المدنى.

وأضاف أن هناك جهود كبيرة بذلت من جانب الرواد من الطيارين، مشيرا إلى أن مرور اليوبيل الذهبي على هذا الكيان كفيل بأن تصبح الرابطة هي المظلة والبيت الثاني للطيارين .

وأكد أن الرابطة تفخر بطياريها فهم الأكفأ اقليمياً ودولياً وقادرون علي اتخاذ القرار السليم في أصعب الظروف العملية وأبهروا العالم بمهاراتهم الفنية.

ومن جانبه، قال كابتن خالد رفعت نائب رئيس الرابطة، إن رابطة الطيارين المصرية تعد من الروابط الفعالة والمؤثرة في الاتحاد الدولي للطيارين.