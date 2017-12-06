رابطة الصحف ترفض بدل بطالة الصحفيين الحزبيين

رحاب صبحىأعلنت رابطة الصحف الحزبية فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن رفضها الاقتراحات التي صدرت مؤخرا عن هيئة مكتب نقابة الصحفيين الخاصة بصرف "بدل إهانة" بدل بطالة للصحفيين الحزبيين المتعطلين، وقدره ٥٠٠ جنيه لمدة ٣ أشهر.ورفضت الرابطة اقتراح إنشاء شركة مساهمة بدون غطاء حكومي أو آية التزامات من جانب

رحاب صبحى

أعلنت رابطة الصحف الحزبية فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن رفضها الاقتراحات التي صدرت مؤخرا عن هيئة مكتب نقابة الصحفيين الخاصة بصرف “بدل إهانة” بدل بطالة للصحفيين الحزبيين المتعطلين، وقدره ٥٠٠ جنيه لمدة ٣ أشهر.

ورفضت الرابطة اقتراح إنشاء شركة مساهمة بدون غطاء حكومي أو آية التزامات من جانب الهيئة الوطنية للصحافة، وتشير الرابطة إلى أنها في حالة انعقاد دائم لمناقشة كل ما يستجد من أمور.

وحذرت الرابطة كل من تهاون وتاجر أو حاول اللعب بهم أو تسويف لقضيتهم المتعطلة بردود أفعال قوية ومتصاعدة.

كما حددت الرابطة أن يوم ١٥ ديسمبر الجارى هو الموعد النهائي للإعلان عن حلول نهائية لمشاكل الصحفيين الحزبيين المتعطلين الذى وصل عددهم إلى 114 صحفيا حزبيا متعطلا “وختمت الرابطة بيانها بعدة كلمات وهى “عاش نضال الحزبيين، “انتخبنا زملاء ولم ننتخب آلهة”، “مطالبنا مشروعة”، “اعتصامنا مستمر”، “لم يعد لدينا ما نبكي أو نخاف عليه “إنها ثورة جياع.. إنها ثورة الجياع”.