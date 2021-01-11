استثمار

رابطة السفر العراقية تجمد الترويج للسياحة المصرية.. ومصدر: هناك فهم خاطئ

اعتراضا على قصر التعامل مع مركز واحد فى بغداد
السيد فؤاد 9:24 ص, الأثنين, 11 يناير 21 9:24 ص, الأثنين, 11 يناير 21

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أعلنت رابطة شركات السفر والسياحة العراقية عن وقف الترويج والتسويق لأفواجها السياحية إلى السوق المصرية اعتراضا على قصر التعامل مع المركز السياحى المصرى فى بغداد.

وأشارت الرابطة فى منشور لها، حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أنها عقدت اجتماعا السبت الماضى لمناقشة قرار شركات السياحة المصرية قصر التعامل مع المركز السياحى المصرى «ETC» فى بغداد لتلقى طلبات السياحة العراقية اعتبارا من 9 يناير ولمدة شهر، لحين إعداد برامج وأسعار داعمة للسوق العراقية.

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وتضم الشركات السياحية العاملة فى السوق العراقية كلا من: «مصر للسياحة»، و«دهب للسياحة»، و«أراب أفريكان»، و«ماستر ترافل»، و«لؤلؤة مصر»، بالإضافة إلى «لاكى تورز».

ووصفت رابطة شركات السفر والسياحة فى العراق قرار الكيانات المصرية بأنه بمثابة احتكار للخدمة من جانب شركة واحدة، كما أنه يخالف مهنية العمل السياحى المبنية على المنافسة بالخدمات والأسعار.

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وأكدت أن قرار الشركات المصرية يسيء إلى الجانب والسائح العراقى الذى طالما تعرض إلى الازدواجية فى التعامل قياسا بالاجراءات المتخذة مع السائحين الوافدين إلى مصر من البلدان الأخرى – بحسب تعبير الرابطة.

ومن جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول أن قرار التعامل مع المركز السياحى المصرى فى بغداد يقتصر على الحصول على التأشيرة فقط وليس احتكار إرسال الرحلات السياحية، حيث يحق لأى شركة إرسال وفود لمصر.

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جدير بالذكر أن «مصر للطيران» تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة (شارتر) من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، لنقل الوفود السياحية.

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بقلم السيد فؤاد

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