رياضة

رابطة الدوري الإسباني تحدد 12 يونيو المقبل موعدًا لعودة النشاط الرياضي

بعد فترة توقف دامت لمدة شهر ونصف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد
إسلام مصطفى 7:55 م, الأحد, 10 مايو 20 7:55 م, الأحد, 10 مايو 20

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حددت رابطة الدوري الإسباني الممتاز «الليجا» موعد استنئاف مباريات موسم 2019-2020، ليكون يوم 12 يونيو المقبل، ليعود من جديد النشاط الرياضي بعد فترة توقف دامت لمدة شهر ونصف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان لاعبو ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، عادت إلى التدريبات خلال الفترة الماضية، وهناك عدد من الأندية ستعود اعتبارًا من الغد للتدريبات من جديد.

بدورها، من المقرر أن تراقب السلطات الصحية الوضع عن كثب، بعدما أبلغت أندية عدة عن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد عودتها إلى التدريبات.

وكانت رابطة الليجا قد وضعت عددًا من البرتوكولات الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، وإجراء اختبارات على اللاعبين، وأفراد الجهاز الفني والطبي، واستخدام أقنعة الوجه والقفازات الوقائية؛ من أجل حماية اللاعبين والطاقم الفني بالكامل من فيروس كورونا.

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بقلم إسلام مصطفى

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