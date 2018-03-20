رابطة التجار تطالب بترخيص الملاكي 7 راكب في القاهرة

أحمد شوقي:طالب منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات الإدارة العامة للمرور بالسماح بترخيص السيارات الملاكي 7 راكب في المحافظات الممتنعة عن ذلك؛ وبينها القاهرة والإسكندرية والقليوبية.وأشار إلى أن إدرات المرور ببعض المحافظات تمتنع عن ترخيص السيارات كـ"ملاكي" بدعوى أنها تستخدم في نشاط نقل

أحمد شوقي:

طالب منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات الإدارة العامة للمرور بالسماح بترخيص السيارات الملاكي 7 راكب في المحافظات الممتنعة عن ذلك؛ وبينها القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

وأشار إلى أن إدرات المرور ببعض المحافظات تمتنع عن ترخيص السيارات كـ”ملاكي” بدعوى أنها تستخدم في نشاط نقل الركاب بالأجرة الأمر الذي يؤثر سلبًا على مبيعات الشركات من هذه الطرازات. واعتبر أنه لا يوجد نص قانوني يمنع ترخيص السيارة تحت بند “الملاكي”

وطالب بضرورة السماح بإتاحة خياري الترخيص كـ”ملاكي” أو “أجرة” في كافة الإدارات المرورية مع تحصيل الرسوم المالية المستحقة للدولة نظير كلا الترخيصين، مع اتخاذ اجراءات عقابية ضد السيارات المرخصة “ملاكي” التي يتم استخدامها في نشاط نقل الركاب مثل سحب اللوحة أو رخصة السيارة أو رخصة القيادة.

واستطرد أنه يمكن تسهيل الإجراءات الرقابية من خلال تعميم لون معين على سيارات الأجرة وآخر على السيارات الملاكي.