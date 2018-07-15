«رابطة التجار» تخاطب «المالية» لاعتماد الفواتير المحاسبية أو الأسعار الاسترشادية

أحمد شوقى تعتزم رابطة تجار مصر مخاطبة وزارة المالية، لمطالبتها باعتماد آليات بديلة عن الإفراج الجمركى، لاحتساب رسوم الترخيص فى إدارات المرور المختلفة، ومن بين الآليات التى تقترحها الرابطة، الفواتير المحاسبية، أوالأسعار الاسترشادية أوالقوائم السعرية للوكلاء؛ ليتم تقدير رسوم الترخيص بناءً على أ

أحمد شوقى



تعتزم رابطة تجار مصر مخاطبة وزارة المالية، لمطالبتها باعتماد آليات بديلة عن الإفراج الجمركى، لاحتساب رسوم الترخيص فى إدارات المرور المختلفة، ومن بين الآليات التى تقترحها الرابطة، الفواتير المحاسبية، أوالأسعار الاسترشادية أوالقوائم السعرية للوكلاء؛ ليتم تقدير رسوم الترخيص بناءً على أى من هذه الآليات.

وكانت إدارات المرور فى المحافظات، قد اشترطت على العملاء تقديم صورة من الإفراج الجمركى عن السيارة؛ ليتم على أساسه احتساب قيمة رسوم الترخيص؛ الأمر الذى تسبب فى أزمة بالسوق نتيجة عدم توفر هذا المستند لدى المعارض أوشبكة الموزعين؛ ومن ثم قامت إدارات المرور بمنح تصاريح لمدة 3 شهور لمالكى السيارة، لحين الحصول على صورة الإفراج الجمركى وتقديمه للحصول على الترخيص النهائي.

وأوضح منتصر زيتون، عضومجلس إدارة رابطة السيارات، أن المعرض يقدم للعميل ضمن أوراق الترخيص صورة من الفاتورة المحاسبية؛ التى لا تختلف قيمتها عن القيمة الحقيقية للسيارة، وإلا يكون معرضًا لتهمة التهرب الضريبى؛ وتتضمن الفاتورة قيمة السيارة شاملة رسومها الجمركية بناءً على الإخطار الجمركى، بالإضافة إلى %14 عبارة عن ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن أصوال فواتير السيارات والإخطارات الجمركية لا تتوفر لدى الوكلاء أوالمستوردين؛ فتسحب الفاتورة من قبل المنافذ الجمركية لتقدير الرسوم الجمركية على أساسها، فيما يقدم الوكيل والمستورد الإخطارات الجمركية لدى مسئولى الضرائب لاحتساب الرسوم الضريبية المقدرة على كل منهما على أساس هذا الإخطار.

وأشار إلى أن الجمارك تقوم بإرسال صورة من الإخطار الجمركى إلى مصلحة الضرائب لإعلامها بقيمة ضريبة القيمة المضافة التى يتم تحصيلها لصالح الأخيرة؛ مضيفًا أن الإخطارات الجمركية تخص دفعة كاملة من السيارات المستوردة، ولا تخص كل سيارة على حدة، ومن ثم قد يواجه مسئولوالمرور مشكلات لتحديد السيارة التى يقوم العميل بترخيصها.

وأرجع مخاطبة الرابطة لوزارة المالية إلى أن التصاريح المؤقتة للسيارات لا تعتبر حلًا للمشكلة؛ لأن العميل لن يتمكن من تقديم إخطار جمركى وكذلك المعرض، ومن ثم ستصبح هذه السيارات بدون ترخيص بعد انتهاء المدة، كما ستحدث مشكلات بين العملاء والمعارض.

وأضاف أن هذه المخاطبة جاءت بعد أن قامت الرابطة من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة، بالتواصل مع الإدارة العامة للمرور للتوصل لحل للمشكلة لكن رده تمثل فى أن دوره يتلخص فى تحويل تعليمات وزارة المالية إلى إدارات المرور؛ ومن ثم طالب التجار بمراجعة «المالية» فى هذا الأمر.