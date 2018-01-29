رابطة التجار تجتمع مع حماية المستهلك.. مطلع فبراير

أحمد عوضأكد محمود حماد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أنه بصدد عقد اجتماع مع ممثلي جهاز حماية المستهلك مطلع فبراير المقبل؛ لبحث امكانية حل شكاوى المستهلكين مع التجار وديًا قبل الطرح أمام الجهات القضائية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا عددًا من القضايا بين تجار السيارات، والتى من بينها ت

أحمد عوض



أكد محمود حماد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أنه بصدد عقد اجتماع مع ممثلي جهاز حماية المستهلك مطلع فبراير المقبل؛ لبحث امكانية حل شكاوى المستهلكين مع التجار وديًا قبل الطرح أمام الجهات القضائية.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا عددًا من القضايا بين تجار السيارات، والتى من بينها تدشين صندوق تكافلي اجتماعي يضمن للعاملين في مجال بيع السيارات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وأسرهم، إضافة إلى العمل على تقديم خدمات ترفيهية ودورات تدريبية في مجال التسويق.

وأشار إلى أن سوق السيارات قد واجه العديد من الاضطرابات واﻷزمات التي عصفت بالمبيعات وإحجام القوة الشرائية، لا سيما فقد شريحة كبيرة من المستهلكين امكانية اقتناء سيارة جديدة، اﻷمر الذي أدي توقف عدد من الشركات والتجار عن عمليات البيع والشراء ﻷجل غير مسمي.

وتوقع أن يشهد مبيعات السيارات هدوءًا نسبيًا خلال العام الحالي – لتصل إلى 150 ألف سيارة بالتزامن مع استقرار اﻷسعار عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير.