«رابطة الاكتواريين العرب» تناقش وضع النظام الأساسى لها

مع بدء تفعيل أعمال رابطة الاكتواريين العرب، اجتمع صباح اليوم الثلاثاء الموافق -افتراضياً- أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة.

تفاصيل اجتماع رابطة الاكتواريين العرب

كشف الاتحاد العربى للتأمين أنه قد قامت الهيئة الإدارية للرابطة بمناقشة العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمالها، ومنها النظام الأساسي للرابطة.

وأضاف أنه قد حرص اعضاء الهيئة الإدارية للرابطة على مناقشة أدق التفاصيل للخروج بالنظام الأساسي للرابطة بشكل واضح ودقيق لتنظيم أعمال الرابطة.

وأوضح أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة على أن رابطة الاكتواريين العرب تأسست لتضم في عضويتها الاكتواريين العرب العاملين والمهتمين في مجال الشؤون الاكتواريين وكذلك الدارسين للعلوم الاكتوارية والجمعيات الاكتوارية العربية.

الرابطة لا تتعارض مع الكيانات الاكتوارية الأخرى

وأكد شكيب أبوزيد- الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين وأعضاء الهيئة الإدارية على أن رابطة الاكتواريين العرب لا تتعارض مع الكيانات الاكتوارية الأخرى وإنما هي جامعة لها لكون رابطة الاكتواريين العرب تعمل تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يضم في عضويته الجمعيات والاتحادات والهيئات العربية فضلا عن شركات التأمين وإعادة التأمين العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن رابطة الاكتواريين العرب تم تأسيسها في 17 مارس 2023 وتضم الهيئة الإدارية للرابطة كل من وسيم الطباع – لبنان ومحمد بالبركة – المغرب، وكاهنية بوطبة – الجزائر بجانب الدكتورمحمد عبد الفضيل – مصر فضلا عن علا سمور – الأردن.

رابطة الاكتواررين العرب