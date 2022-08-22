رابطة الأندية : لن يتم تسليم الزمالك درع الدوري خلال مباراة الاتحاد السكندري

نفى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تسليم درع الدوري بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

وقال سويلم، خلال تصريحات إذاعية: لم يتم الاتفاق على تسليم درع الدوري للزمالك حال تحقيق الفوز على الاتحاد غدًا في استاد القاهرة.

وأضاف: رابطة الأندية أعلنت، مطلع الموسم الحالي، أن تسليم درع الدوري سيكون، خلال احتفالية كبيرة، مع نهاية الجولة الأخيرة، إضافة إلى تسليم جوائز الأفضل في الموسم.

وتابع: لم يحدث اتفاق بشأن مباراة الغد، الزمالك يريد زيادة جماهيره، لكننا اتفقنا على عمل احتفالية محترمة.

وأتمّ حديثه: ما تم الاتفاق عليه أيضًا هو عمل درع جديد للدوري المصري.