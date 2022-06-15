رابطة الأندية تكشف الستار عن كأس البطولة.. وتعلن موعد المباريات المتبقية

أسفرت مراسم قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، التي أقيمت اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد كرة القدم بالجزيرة، عن مواجهة الإسماعيلي ضد غزل المحلة فيما يلعب فيوتشر أمام إنبي.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قد أعلنت مواعيد مباريات نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع والنهائي خلال الفترة من 3 حتي 7 من الشهر المقبل، على ملعبي المقاولون العرب والقاهرة.

وتقرر أن تقام مباريات نصف نهائي المسابقة في الثالث من يوليو المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً والنهائي في السادس من الشهر ذاته في التاسعة مساءً.

وبدوره، أكد أحمد دياب، عضو رابطة الأندية المصرية على هامش القرعة، أن كأس الرابطة بطولة صنعت في إنجلترا ونحن نسعى لتطوريها هنا.

وطالب دياب خلال حديثه الجماهير بالبعد عن التعصب، مُؤكدًا على ثقته في الوعي الكامل للجماهير خاصًة وأنه يفيد العمل علي ملئ المدرجات بالجماهير بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

كما كشفت رابطة الأندية على هامش القرعة عن كأس المسابقة المستحدثة في نسختها الأولى.