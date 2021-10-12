رابطة الأندية تقيم اليوم حفل سحب قرعة الدوري بحضور رموز الكرة المصرية

تُجرى اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، لأول مرة فى وجود رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب، نائب الرابطة، والأعضاء كل من ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وعامر حسين، وذلك في أحد فنادق القاهرة، في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلنت رابطة الأندية يوم 25 أكتوبر الجاري بنظام الدورين بشكل طبيعي.

ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 في تاريخه، فيما يعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه.

من جانبه، أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي بإسم رابطة الأندية، خلال تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة.