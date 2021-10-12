رياضة

رابطة الأندية تقيم اليوم حفل سحب قرعة الدوري بحضور رموز الكرة المصرية

تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلنت رابطة الأندية يوم 25 أكتوبر
إسلام مصطفى 1:19 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 1:19 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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تُجرى اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، لأول مرة فى وجود رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب، نائب الرابطة، والأعضاء كل من ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وعامر حسين، وذلك في أحد فنادق القاهرة، في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلنت رابطة الأندية يوم 25 أكتوبر الجاري بنظام الدورين بشكل طبيعي.

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ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 في تاريخه، فيما يعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه.

من جانبه، أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي بإسم رابطة الأندية، خلال تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة.

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وأضاف سويلم، أنه تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتي سبق لها العمل في بطولة أمم افريقيا 2019 بالقاهرة، حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.

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بقلم إسلام مصطفى

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