رابطة الأندية تعلن مواعيد وأماكن مباريات أول 8 جولات من الدوري

وستكون مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري، وستقام في ملعب بتروسبورت في تمام الثالثة مساء يوم 25 أكتوبر الحالي.

كشفت رابطة الأندية، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري. وأعلن مسئولو رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز لأول 8 مباريات فقط حتي كأس الأمم الأفريقية.

وستكون مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري، وستقام في ملعب بتروسبورت في تمام الثالثة مساء يوم 25 أكتوبر الحالي.

وسيواجه الزمالك منافسه إنبي في ملعب الدفاع الجوي في الـ26 من الشهر الحالي في تمام الثامنة مساء.

أما الأهلي فسيحلّ ضيفًا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب في الـ27 من الشهر الحالي في تمام الثامنة مساء.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 5 نوفمبر على إستاد الدفاع الجوي فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.