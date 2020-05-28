رياضة

رابطة الأندية الإنجليزية تحدد موعد عودة الدوري الإنجليزي

لم يسمح للاعبي الأندية الإنجليزية إلا التدريب ضمن مجموعات من 5 أشخاص
مصطفى الجُدي 10:13 م, الخميس, 28 مايو 20 10:13 م, الخميس, 28 مايو 20

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اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على استكمال ما تبقى من مباريات البريميرليغ في 20 يونيو، بمباراة أرسنال ومانشستر سيتي.

وتم اعتماد تاريخ 20 من الشهر القادم لتكون جولة أولى من المباريات، بعد استئناف الدوري، فيما قالت صحيفة “تلغراف” إن الـ17 من الشهر سيشهد إقامة مباراة السيتي وأرسنال وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد رسمت عددا من السيناريوهات لاستعادة الموسم مرة أخرى، بعد توقفه في بداية شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك فإن إعلان عودة الدوري خلال 3 أسابيع يترك فترة قصيرة فقط أمام المدربين لتكون فرقهم جاهزة للانطلاق الذي طال انتظاره.

وكانت الأندية قد عادت إلى التدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، تماشيا مع البروتوكلات التي حددها الدوري الإنجليزي الممتاز، والتوجيهات الحكومية في المملكة المتحدة بشأن التباعد الاجتماعي.

ولم يسمح للاعبي الأندية الإنجليزية إلا التدريب ضمن مجموعات من 5 أشخاص، حيث تحاول الأندية إقامة تدريباتها بأقصى درجة ممكنة من الأماكن، قبل عودة عجلة البطولة إلى الدوران.

وظهرت أربعة حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا من أصل 1008 اختبارات أجريت على المشاركين في البطولة، وهو ما قد يعطل عودة الأندية إلى تدريباتها بالشكل الجماعي.

وكان من المنتظر أن يعود الدوري الإنجليزي في 12 من الشهر المقبل، لكن هذا الخيار سرعان ما تم استبعاده لقصر فترة التحضير أمام الفرق المشاركة، كما يجدر بالذكر أن جميع المباريات في البطولة ستلعب خلف أبواب مغلقة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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