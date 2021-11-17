رابطة الأندية: اتفقنا على منع الحكام من التصريحات الفنية

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه تم الاتفاق رسميًا مع رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، على منع الحكام من التصريحات الفنية عقب نهاية المباريات.

وتحدث أحمد دياب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل للحديث عما تم إنجازه من قبل الرابطة في أول ثلاث جولات من الدوري: «الجمهور عاد بعد غياب حوالي 9 سنوات، وهناك تجاوب فيما يخص البث التلفزيوني وتقديم صورة يستحقها الجمهور».

وأضاف: «أنهينا التفاوض مع 17 ناديا، ستحصل على حقوقها حتى يستطيع كل نادِ أن يُقضي التزاماته، وسنتفاوض مع بريزنيتش بشأن ملف الرعاية وحقوق الأندية رغم أن هذا ليس من مهامنا في الفترة الحالية».

وتابع: «من مكاسب الفترة الماضية، إقامة مباراة القمة في ميعادها وانتظام البطولة».

وعن موعد إعلان جدول الدوري حتى نهاية الموسم، قال: «بعد توقف كأس الأمم سنعلن عن جدول الدوري، أما عن بطولة كأس الرابطة فستبدأ يوم 8 يناير، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها في حفل قرعة كأس الرابطة في منتصف ديسمبر».