رياضة

رابطة الأندية: اتفقنا على منع الحكام من التصريحات الفنية

حسبما قاله رئيس رابطة الأندية المحترفة
إسلام مصطفى 4:45 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 4:45 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه تم الاتفاق رسميًا مع رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، على منع الحكام من التصريحات الفنية عقب نهاية المباريات.

وتحدث أحمد دياب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل للحديث عما تم إنجازه من قبل الرابطة في أول ثلاث جولات من الدوري: «الجمهور عاد بعد غياب حوالي 9 سنوات، وهناك تجاوب فيما يخص البث التلفزيوني وتقديم صورة يستحقها الجمهور».

اقرأ أيضا  استمرار غياب شيكابالا وعودة حفني.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

وأضاف: «أنهينا التفاوض مع 17 ناديا، ستحصل على حقوقها حتى يستطيع كل نادِ أن يُقضي التزاماته، وسنتفاوض مع بريزنيتش بشأن ملف الرعاية وحقوق الأندية رغم أن هذا ليس من مهامنا في الفترة الحالية».

وتابع: «من مكاسب الفترة الماضية، إقامة مباراة القمة في ميعادها وانتظام البطولة».

وعن موعد إعلان جدول الدوري حتى نهاية الموسم، قال: «بعد توقف كأس الأمم سنعلن عن جدول الدوري، أما عن بطولة كأس الرابطة فستبدأ يوم 8 يناير، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها في حفل قرعة كأس الرابطة في منتصف ديسمبر».

اقرأ أيضا  مطالب في البرلمان بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

استمرار غياب شيكابالا وعودة حفني.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

إسلام مصطفى 4:38 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

«منها حظر تعاطي المنشطات».. الحكومة تُقر تعديلات على قانون الرياضة (تفاصيل)

صفية حمدي 1:38 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

بالأغلبية المطلقة .. فوز محسن صلاح برئاسة نادي المقاولون العرب

أحمد إسماعيل 12:26 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

مطالب في البرلمان بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات

ياسمين فواز 10:27 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

محافظ مطروح يكرم فريق النجيلة لفوزه ببطولة كأس دوري المحافظات الحدودية 2021

معتز محمود 3:19 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

مصر تتعادل مع أنجولا 2-2 وتتأهل رسميًا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم (فيديو)

محمد بدر 10:54 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21