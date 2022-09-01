رابطة الألعاب الكورية تتهم آبل بفرض رسوم مرتفعة على المطورين

قدمت رابطة صناعة الألعاب في كوريا الجنوبية شكوى إلى منظم مكافحة الاحتكار المحلى ضد شركة آبل، متهمةً عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بفرض رسوم زائدة على المطورين مقابل عمولات الدفع داخل التطبيق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وقدمت الرابطة الكورية لألعاب الهاتف المحمول (KMGA) شكوى إلى لجنة التجارة العادلة الشهر الماضي، مدعية أن آبل جمعت ما يقدر بنحو 350 مليار وون (259 مليون دولار) من العمولات الزائدة وغير المبررة من المطورين المحليين، حسبما ذكرت المصادر.

وادعت الرابطة أنه في حين أن عمولة 3% من المدفوعات داخل التطبيق كانت مستحقة لشركة آبل من المطورين، ولكنها حصلت 33% بناءً على الحسابات، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 10%.

وقالت الجمعية إن تقدير الرسوم الزائدة استند إلى معاملات فرض ضريبة القيمة المضافة على متجر التطبيقات الكوري من 2015 إلى 2020، والتي بلغت 11.6 تريليون وون.

وقال هوانغ سونغ-إيك رئيس الرابطة إنها طلبت من “آبل تصحيح ممارساتها غير العادلة في حساب العمولة” لكنها لم تتلق أي إجابة.

كما أشار إلى أن شركة آبل تمارس التمييز ضد الشركات، مدعيا أن عملاق التكنولوجيا تغطي تكاليف ضريبة القيمة المضافة لبعض شركات التطوير الأجنبية، دون إشارة إلى اسم الشركات.