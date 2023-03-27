رابطة ألبان كفر الشيخ: افتتاح 30 منفذا لبيع الجبن البيضاء والرومي بتخفيضات تصل إلى 35%

أكد محمد صلاح، رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن هناك ما يقارب من 30 مصنعا لمنتجات الألبان داخل المحافظة قرروا عمل منافذ لبيع منتجات الألبان من المصنع مباشرة دون الرجوع إلى التجار بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 30 إلى 35% على كافة المنتجات المعروضة.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت مطلع الشهر الجاري مع 220 مركزا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها الشهرين المقبلين بنسبة تصل إلى 30%.

جاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% الفترة الحالية بعد عقد اجتماع موسع معهم الأيام الماضية.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سعر الجبن الرومي بلغ داخل المنافذ 145 جنيها مقابل 180 جنيها في السوبر ماركت، لافتا إلى أن سعر الجبن البيضاء بلغ 60 جنيها مقابل 120 في المحال التجارية.

وأشار إلى أن التخفيضات في أسعار منتجات الألبان في المحافظة جاء مساهمة من المنصعيين لرفع العبئ على المواطنين خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الركود التي تشهده منتجات الألبان في كافة مراكز المحافظة والتي دفع المصنعين إلى تخفيض المنتجات تلقائيا.

وانتهت رابطة منتجي تجميع الألبان في محافظة كفر الشيخ من وضع السلع الغذائية لمعارض «أهلا رمضان» في المحافظة والتي بلغت حوالي 26 معرضا بتخفيضات تصل إلى 20% على كافة منتجات الجبن والألبان المعروضة بداخلها.

«الرابطة»: نسبة إقبال المواطنين على منافذ المصانع بلغت 70% نتيجة تخفيض الأسعار

في ذات السياق، أكد مصدر مسؤول داخل الرابطة في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة إقبال المواطنين على منافذ بيع منتجات الألبان داخل المصانع التي قررت افتتاحها مؤخرا بلغت حوالي 70% نتيجة التخفيضات الكبيرة على المنتجات المعروضة للمستهلكين، لافتا إلى أن المواطنين تركوا منتجات الألبان المتواجدة في معارض أهلا رمضان واتجهوا إلى منافذ المصانع نظرا لانخفاض الأسعار.

وأضاف المصدر، أن منافذ الألبان تغطي كافة قرى ومراكز المحافظة نظرا لوجود بعض المصانع داخل القرى وبالتالي تسهل عملية إقبال المواطنين على شراء المنتجات المعروضة بنسب مخفضة للمواطنين، متوقعا استكمال باقي المصانع في افتتاح منافذ خاصة بها الفترة المقبلة لبيع المنتجات بعض الركود الشديد التي تشهده منتجات الألبان في المحافظة.