رابطة ألبان كفر الشيخ: افتتاح 230 منفذا لبيع الجبن البيضاء والرومي في القرى والمراكز بتخفيضات تصل لـ40%

انتهت كافة مصانع الألبان والجبن في محافظة كفر الشيخ من افتتاح منافذ خاصة بهم داخل المصانع لبيع المنتجات بهامش ربح بسيط بهدف تسهيل البيع والشراء للمواطنين بعد الركود الشديد الذي شهدته منتجات الألبان في المحافظة الفترة الماضية.

أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من افتتاح 230 منفذا داخل القرى والمراكز بتخفيضات تصل إلى 40% على الجبن الرومي والبيضاء، لافتا إلى أن سعر كيلو الجبن الرومي داخل المنافذ بلغ 140 جنيها مقابل 200 جنيه في السوبر ماركت والمولات الغذائية.

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سعر الجبن البيضاء داخل المنافذ بلغت 75 جنيها مقابل 125 جنيها في المحال التجارية والسوبر ماركت، لافتا إلى أن سعر كيلو القشطة البلدي بلغ 80 جنيه أقل من السمن النباتي بـ10 جنيهات.

وأكد أن الهدف من افتتاح المنافذ هو تخفيض الركود الشديد التي تشهده مصانع الألبان في كفر الشيخ التي بلغت نسبته حوالي 30% على كافة المنتجات، بالإضافة إلى توفير المنتجات للمواطنين بأسعار تتماشى مع محدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت إلى أن حوالي 60% من مصانع المحافظة تعمل على صناعة الجبنة المودزيرلا خاصة أنها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال عيد الفطر نظرا لاستخدامها في صناعة البيتزا.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت مطلع الشهر الجاري مع 220 مصنعا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها الشهرين المقبلين بنسبة تصل إلى 30%.

وجاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت المصانع بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% بعد عقد اجتماع موسع معهم.

«مصادر»: اختيار المناطق الأكثر كثافة سكانية لافتتاح منافذ بها لوصول المنتج بأسعار مخفضة

على جانب آخر، أكدت مصادر مسئولة داخل الرابطة في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مساحة المنافذ تترواح من 300 إلى 500 مترا، إذ قامت المصانع بتخصيص الأماكن في كل مركز تابع لمحافظة كفر الشيخ لعرض منتجات الألبان بأسعار مخفضة، لافتة إلى أن نسبة إقبال المواطنين على المنافذ بلغت حوالي 70%.

وأشارت إلى أن تخصيص الأماكن جاء بعد فحص المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لافتتاح منافذ أخرى بها للوصول لكافة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من منتجات الألبان بأسعار مخفضة، لافتة إلى أن المنافذ مجهزة بثلاجات عرض لمنتجات الألبان والجبن بكافة أنواعها لعرضها للمواطنين قبل الشراء.

جدير بالذكر أن رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ اجتمعت مع عدد كبير من المنتجين داخل المحافظة لعرض المنتجات بهامش ربح بسيط لبيعها بأسعار تنافسية داخل المنافذ التي تستهدفها الرابطة، إذ تم ترشيح بعض منتجي الألبان في المحافظة للاشتراك بمنتجاتهم في الشوادر.