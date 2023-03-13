«رابت» توقع اتفاقية شراكة مع «مترو ماركت» لتوسيع شبكة خدماتهما

أعلنت اليوم شركتا رابِت ومترو ماركت عن إبرامها اتفاقية شراكة من نوعها بالمنطقة عبر عدد من المحاور الاستراتيجية لأعمال الشركتين بالسوق المصرية.

تتطلع الشركتان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها في فعالية مخصصة لتوسعة شبكة خدماتهما وخدمة المزيد من المناطق بالقاهرة الكبرى والمدن الأخرى، كما ستطرح رابت من خلال تطبيقها الإلكتروني مجموعة كبيرة من منتجات فريش فود ماركت ومترو.

وصرّح إسماعيل حافظ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة رابِت. تدير شركة مترو ماركت أكبر شبكة من محلات السوبر ماركت والمخازن بمصر، والتي تضم أكثر من ١٦٠ محلاً في ١٩ محافظة، وذلك من خلال سلاسلها الثلاث فريش فوود ماركت، مترو، وخير زمان. وتعد الشركة التي تم تأسيسها في ١٩٩٦ من أعرق الأسماء في هذا المجال لعدة أجيال. تعمل رابِت، التي تم تأسيسها في ٢٠٢١، في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يخدم تطبيقها للهاتف المحمول أكثر من نصف مليون مستخدم، والذي عبره قامت الشركة بتوصيل أكثر من ٥ ملايين منتج حتى تاريخه.

توسعت الشركة، التي اشتهرت في البداية بتوصيل منتجات البقالة وأكثر في ٢٠ دقيقة، لتقدم أكثر من ٤ آلاف منتج متنوع، وإضافة المزيد من الخيارات لزمن التوصيل وللبيع بالجملة لتخدم قطاعاً أكبر من المستخدمين على اختلاف احتياجاتهم.”نتطلع بحماس شديد للعمل مع رابِت وتحقيق ما تصبو إليه هذه الشراكة المبتكرة، والتي ستمكننا من طرح منتجاتنا للعديد من المستخدمين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استغلال مواردنا الحالية بشكل كامل”.

صرّحت ثريا منصور، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مترو ماركت. أثبت هذا النموذج للتعاون بين الشركات التقليدية وتلك التي تعمل عبر الإنترنت نجاحه في عدد من الدول حول العالم، على سبيل المثال الشراكة التي أطلقتها شركة “جوريلاز” مع “تيسكو” – أحد الأسماء الكبرى في مجال السوبر ماركت بانجلترا، ومع سلسلة محلات “جامبو” بألمانيا، بالإضافة إلى الشراكة بين تطبيق “انستا كارت” و”وول مارت” عملاق البيع بالتجزئة بأمريكا، وبين “كاجوو” و”كارفور” بفرنسا، وغيرها. “من خلال تكنولوجيا إدارة المخازن التي قمنا ببنائها خصيصاً سنتمكن من توفير المزيد من الموثوقية لمستخدمينا، وتحقيق كفاءة أفضل لمترو،”

عقبت ثريا قائلة: “مازال العديد من العملاء يفضلون الذهاب بأنفسهم إلى السوبر ماركت لشراء احتياجاتهم اليومية من البقالة. مع ذلك، أثبت النمو السريع للتجارة الإلكترونية أنها المستقبل، وذلك يحتم علينا التوسع في هذا المجال والذي نتطلع للاستفادة من خبرات رابت به.”