«رابت الإلكترونية» تستهدف جمع تمويلات بقيمة 200 مليون دولار خلال 3 سنوات

قال أحمد يسرى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى بشركة «رابت للتجارة الإلكترونية»، انها تستهدف جمع حوالى 200 مليون دولار، عبر إطلاق عدة جولات تمويل خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتأسست شركة «رابت للتجارة الإلكترونية فائقة السرعة» خلال يونيو 2021، على يد 4 شركاء، هم أحمد يسرى، ووليد شبانة، وإسماعيل حافظ، وطارق الجريسى، وتعمل على توصيل احتياجات العملاء من خلال مخازن خاصة بها، تضم شريحة كبيرة من السلع مختلفة الأنواع.

وأضاف أن الشركة كانت قد أطلقت جولة تمويل واحدة فى مرحلة ما قبل التأسيس وتم جمع حوالى 11 مليون دولار من خلالها، موضحًا أن التمويلات الجديدة التى تعتزم جمعها ستوجه كاملة لتوسعات الشركة على الصعيدين المحلى والخارجى.

ولفت يسرى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنهُ تم استثمار حصيلة التمويل الأولى بالكامل فى توسعات الشركة الداخلية وإطلاق التطبيق الإلكترونى الخاصة بها.

وكشف أن هذه الجولة ساهم بها مجموعة كبيرة من المستثمرين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان من أبرزهمFoundation Ventures و Raed Ventures و Founders Capital وCapitalGoodwater وGlobalMSA Capital.

وقال إن «رابت» تتعاقد حاليًا مع 250 شركة بكل المجالات الاستهلاكية، وتوفر ما يقرب من 3 آلاف سلعة متنوعة بالمخازن الخاصة بها.

وأوضح أنه على رأس تلك التعاقدات تأتى شركة بيبسيكو مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وحلوانى، وجونسون آند جونسون وغيرهم، بالإضافة إلى العديد من صغار الموردين المحليين.

ولفت يسرى إلى أن الشركة تبحث مزيدا من التعاقدات خلال الفترات المقبلة بعدة مجالات.

وفسر أحمد يسرى طبيعة عمل الشركة، موضحًا أنها تعمل بمجال التوصيل ولكن بشكل مختلف عن السائد فى السوق، موضحًا أن “رابت” تمتلك مجموعة كبيرة من المخازن الخاصة بها بعدة مناطق على مستوى القاهرة. وتابع: تقوم «رابت» بتوفير أكثر من 3000 سلعة فى تلك المخازن متنوعة ما بين الغذائى والإلكترونى وغيرها، ومن خلال التطبيق الخاص بالشركة يقوم العميل بالتصفح وطلب المنتجات التى يرغب بها ويتم توصيلها لهُ فى مدة لا تزيد على 20 دقيقة.