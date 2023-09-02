رائد الأعمال محمد أبوالنجا نجاتي يستحوذ على حصة من تطبيق Nocks

استحوذ المهندس محمد أبو النجا نجاتي على حصة من تطبيق نوكس والذي يعد التطبيق الأول في real estate rewarding في مصر والشرق الأوسط

Nocks الذي أسسه رائد الأعمال محمود بخيت أول تطبيق متخصص في شراء العقارات الراقية والڤيلات الفاخرة مباشرة من المطور العقارى بدون وسطاء.

وتعتبر هذه الصفقه تكليلا للنجاح الذي حققه تطيبق نوكس في بضعة أشهر حيث اقتربت المبيعات العقارية التي تمت من خلاله من مليار جنيه.

نائب رئيس مجلس الإدارة

وبناء على هذا الاستحواذ تم تعيين المهندس محمد أبوالنجا نجاتي نائبا لرئيس مجلس الاداره محمود بخيت المؤسس لتطبيق نوكس.

ويعد رائد الأعمال البارز محمد أبو النجا نجاتي من أفضل 27 رائد أعمال في القارة الإفريقية حيث يعتبر أبو النجا من بين أبرز رواد الأعمال في مصر خلال السنوات الماضية وفقًا لتقرير نشره محلل الأعمال ياسين الهردوز.

خبرات سابقة

وخاض نجاتي تجارب مختلفة في عالم المال والأعمال، والذي أصبح وجهًا بارزًا فيه في الفترة الماضية كما أسس شركات حققت نجاحا مميزا .

أبو النجا خريج الجامعة الامريكية لهندسة الإلكترونيات، وكانت له أدوار بارزة في العديد من الشركات الناجحة من بينها عمله مستشارا لتطوير الاعمال في شركة فوري، والمدير الإقليمي لشركة كريم وهو الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري لـ حالًا Halan inc.

كما يشغل محمد أبو النجا نجاتي منصب الرئيس التنفيذي لـ EXITS MENA وعضو مجلس إدارة Robusta، وkoinz، وKitab sawti.

توسعات مرتقبة

وكشف رائد الأعمال محمد أبو النجا عن سعادته بهذه الخطوة مؤكدا أن مصر مليئة بالفرص للشركات الناشئة للإبداع واستخدام التكنولوجيا لخلق حلول للمشكلات التى تواجه الأفراد والشركات.

كما أن التحديات هى جزء من طبيعة ريادة الأعمال والشركات والمؤسسين، الذين يملكون المرونة والقدرة على تنفيذ أهدافهم، وهى الشركات التى تنجح فى النهاية وفى مصر حاليًا كثير من هذه النماذج أبرزها تطبيق نوكس .

وعبر رائد الأعمال محمود بخيت مؤسس تطبيق نوكس عن سعادته بانضمام المهندس محمد أبو النجا مؤكدا وجوده سوف يكون له دور بارز في مواصلة النجاح الذي حققه تطبيق نوكس لما له من خبرة عالمية في قيادة الشركات الناشئة.

وأضاف بخيت أنه من المنتظر خلال الفترة أن يضم مجلس إدارة الشركة العديد من الكوادر والكفاءات حيث نستهدف نقل الشركة إلي مرحلة جديدة من النمو والتطور و تقديم خدمات مبتكرة بعد انضمام نجاتي الي مجلس إدارتها.

ضخ استثمارات

وشدد بخيت علي أن الفترة القادمة سوف تشهد ضخ استثمارات جديدة لتطوير العمل بهدف ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في مجال بيع العقارات عن طريق التكنولوچيا، مؤكدا أن الشركة تستهدف التوسع في اسواق جديده في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

وأشار بخيت إلى الاستمرار في منح العملاء برامج ولاء عبر منصتها وشركائها.

وأوضح أن Nocks أن تطبيق عقاري يمنح المشتري نسبة خصم على العقار في صورة نقاط points يتم إضافتها على المحفظة الالكترونية الخاصة بالمستخدم بمجرد اتمام عملية شراء العقار.