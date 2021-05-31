رائد أعمال مصري يسعي إلى دخول موسوعة جينيس

في إطار نشر الوعي والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلن رائد الأعمال المصري حاتم قنديل عن إطلاق أضخم حملة اعلامية وتوعوية حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال سعيه إلى تسجيل رقم قياسي جديد لمصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بقطع مسافة 150 كم تجديف بنهر النيل خلال 24 ساعة، ليكون أول مصري يقطع هذه المسافة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدُف قنديل إلى التجديف متوسط 50 كم يوميًا من أسوان إلى دمياط ليقطع مسافة 1,206 كم خلال 30 يوما في فترة من 1 يونيو 2021 وتنتهي يوم 30 يونيو.

ويأتي التحدي بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سيتم تعميمها تدريجيا للمنتفعين في جميع أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات في مستشفيات الهيئة .

وستقوم هيئة الرعاية الصحية بالتوازي مع انطلاق تحدى التجديف بإطلاق أضخم حملة تسجيل للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وأسوان ليكون لكل مواطن ملف طبي الكترونى متمتعا بأعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وبالإضافة الى ذلك، يهدف التحدي إلى الترويج للسياحة الداخلية والخارجية وتسليط الضوء على معالم مصر التاريخية عالميا ورفع ونشر الوعي البيئي لدى كل فئات وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا البيئية الخاصة بنهر النيل وحث المواطنين على الاستغلال الامثل للمياه.

وعلق المهندس حاتم قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة داف للحلول الرقمية، قائلا: الهدف من محاولة دخول موسوعة جينيس هو تسليط الضوء على أهمية عملية التحول الرقمي التي تجري حالياً في قطاع الصحة المصري وبالأخص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي تتضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم، بجانب تذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة”.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا إن التحدي الذي سيخوضه المهندس حاتم قنديل يهدف إلى إبراز الدولة في التوسع في التغطية الصحية الشاملة من خلال قانون ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي تضمن الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية دون تمييز .

وأكد أن الهيئة اداة الدولة لتقديم الخدمة للمصربين دون تمييز لافتا إلى دعم القيادة السياسية للمشروع باعتباره حجر الزاوية في الإصلاح الصحي.

وتابع الدكتور أحمد السبكى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستكون مسؤولة عن عمل تسجيل لإدراج المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل على أن يتم إنشاء سجلات طبية إلكترونية لهم بمحافظتي أسوان والأقصر باعتبارهم نقطة مرور للتحدي الذى سيقوم به المهندس حاتم قنديل .

وأشار إلى أن عملية تسجيل المواطنين في المنظومة يتزامن معها اجراء فحوص طبية شاملة للمنتفع للاطمئنان علي صحته وتمكينه من اجراء فحوص طبية شاملة مجانية.

جدير بالذكر، أن شركة داف للحلول رقمية هي شركة مصرية تعمل على تعزيز قطاعات الرعاية الصحية والدوائية بشكل فعال بما يتناسب مع الامكانيات التكنولوجية الحديثة.

وتوفر الشركة حلول رقمية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التأمين من خلال توفير حزمة من الخدمات الإلكترونية والتي تُيسر الوصول إلى مجموعة من الخدمات الطبية، المصممة معًا لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق المصري .

كما توفر داف نظام تخطيط شامل للتحكم في الوحدات الطبية وإدارتها، بالإضافة إلى نظام مرن لإدارة السجلات الطبية لتلبية جميع المعايير.