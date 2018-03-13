رئیس أي إن دي: الشركة أنجزت مشروع محطة الطاقة الشمسية بأسوان في وقت قیاسي

المال-خاص:
قال المهندس إبراهیم زاهر رئیس مجلس إدارة شركة “اي ان دي” لمحطات الطاقة الشمسیة الشركة المنفذة لمشروع أكبر محطة طاقة شمسیة بأسوان، إن شركته أنجزت المشروع في وقت قیاسي وقبل المدة المحددة سابقًا مما أكسب الشركة ثقة البنك الدولي الذي أصبح الممول الرئیسي للمشروعات الجدیدة، والتي بدأ تنفیذ مشروعین منها بالفعل بقدرة 50 میجا وات، وتبدأ الفترة المقبلة، بتنفیذ 3 مشروعات أخرى بقدرة 130 میجا وات”.
وأضاف زاهر أن الطالقة الشمسية تشهد تطوراً مع تنفیذ هذه المشروعات، وتتحقق خطة الدولة التى وضعتها هیئة الطاقة المتجددة لإنتاج20% من الكهرباء في مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وافتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان.
يعد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، وهو ما يعادل الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالى تقريبا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإنشاء المحطة الأولى من المحطات الأربع الرئيسية.
یستهدف المشروع انتاج 2000 میجا وات من الطاقة الشمسیة لتوفیر طاقة كهربائیة متجددة ونظیفة، وهو ما یعادل 90 % من الطاقة المنتجة من السد العالى.
وحرص على الحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وعدد من رجال الأعمال على رأسهم یاسین منصور وخالد النشرتي وكریم الصیرفي، لطفى منصور، محمد منصور رئیس مجلس إدارة شركة انفینیتى وناير فؤاد العضو المنتدب للشركة وهي الشركة المالكة للمشروع، والمهندس إبراهیم زاهر رئیس مجلس إدارة شركة “اي ان دي” لمحطات الطاقة الشمسیة وهي الشركة المنفذة للمشروع.
يذكر أن التكلفة الكلیة للمشروع هي 42 ملیار جنیه، على مساحة 37 كیلو متر مربع، وهم أربع محطات تحویل تربط بینهم 32 محطة لتولید الطاقة الشمسیة، وتم افتتاح محطة “إنفینیتي” بقدرة 50 میجا وات، وهي أول محطة من الأربع محطات الرئیسیة والمقامة على مساحة 250 فدان بتكلفة ملیار جنیه.