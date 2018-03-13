رئیس أي إن دي: الشركة أنجزت مشروع محطة الطاقة الشمسية بأسوان في وقت قیاسي

المال-خاص: قال المهندس إبراهیم زاهر رئیس مجلس إدارة شركة "اي ان دي" لمحطات الطاقة الشمسیة الشركة المنفذة لمشروع أكبر محطة طاقة شمسیة بأسوان، إن شركته أنجزت المشروع في وقت قیاسي وقبل المدة المحددة سابقًا مما أكسب الشركة ثقة البنك الدولي…

المال-خاص:





قال المهندس إبراهیم زاهر رئیس مجلس إدارة شركة “اي ان دي” لمحطات الطاقة الشمسیة الشركة المنفذة لمشروع أكبر محطة طاقة شمسیة بأسوان، إن شركته أنجزت المشروع في وقت قیاسي وقبل المدة المحددة سابقًا مما أكسب الشركة ثقة البنك الدولي الذي أصبح الممول الرئیسي للمشروعات الجدیدة، والتي بدأ تنفیذ مشروعین منها بالفعل بقدرة 50 میجا وات، وتبدأ الفترة المقبلة، بتنفیذ 3 مشروعات أخرى بقدرة 130 میجا وات”.

وأضاف زاهر أن الطالقة الشمسية تشهد تطوراً مع تنفیذ هذه المشروعات، وتتحقق خطة الدولة التى وضعتها هیئة الطاقة المتجددة لإنتاج20% من الكهرباء في مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

وافتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان.

يعد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، وهو ما يعادل الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالى تقريبا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإنشاء المحطة الأولى من المحطات الأربع الرئيسية.

یستهدف المشروع انتاج 2000 میجا وات من الطاقة الشمسیة لتوفیر طاقة كهربائیة متجددة ونظیفة، وهو ما یعادل 90 % من الطاقة المنتجة من السد العالى.

وحرص على الحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وعدد من رجال الأعمال على رأسهم یاسین منصور وخالد النشرتي وكریم الصیرفي، لطفى منصور، محمد منصور رئیس مجلس إدارة شركة انفینیتى وناير فؤاد العضو المنتدب للشركة وهي الشركة المالكة للمشروع، والمهندس إبراهیم زاهر رئیس مجلس إدارة شركة “اي ان دي” لمحطات الطاقة الشمسیة وهي الشركة المنفذة للمشروع.