رئيــس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة: “يطيب لنا أن نتقدم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.”
وأكد رئيــس مجلس النواب:” عرفناكم قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر من الحصر وأجل عن الوصف.”
واختتم رئيــس مجـلس النـواب برقيته ،بالدعاء :” رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا”