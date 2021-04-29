سيـــاســة

رئيــس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أشاد بمواقفه المساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى
ياسمين فواز 12:01 م, الخميس, 29 أبريل 21 12:01 م, الخميس, 29 أبريل 21

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة: “يطيب لنا أن نتقدم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن ‏يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏”

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وأكد رئيــس مجلس النواب:” عرفناكم قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر ‏من الحصر وأجل عن الوصف.‏”

واختتم رئيــس مجـلس النـواب برقيته ،بالدعاء :” رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا”

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بقلم ياسمين فواز

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