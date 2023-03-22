رئيـس جهاز «القاهرة الجديدة» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المدينة

يواصل المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته التفقدية، لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز، والتنفيذيون.

وتفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، ومرافقوه، مناطق (امتداد التسعين الجنوبي – محور 24 – محور 28 – دار مصر 2 – جنة – سكن مصر أرض المعارض)، حيث يجري الآن أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة سكن مصر بأرض المعارض.

وواصل المهندس عبدالرؤوف الغيطي، المرور والمتابعة لأعمال (طرق التجمع الأول وأعمال الطرق بمنطقة اللوتس – وأعمال تطوير القطاع الثالث من مركز المدينة)، موجهاً بالعديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة، وبضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة والمتفق عليها، بالتوازي مع مراعاة جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

وفى نفس السياق، واستجابة لمطالب سكان سكن مصر غرب الجامعات الأندلس، جارٍ تنفيذ أعمال تسوية وتهذيب منطقة الخدمات أمام المشروع بمحور العبور، وكذا إنشاء حارة خدمة أمام المشروع لسهولة الخروج والدخول للمستفيدين.