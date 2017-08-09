رئيـس البريد يفتتح 4 مكاتب بالإسكندرية بعد تطويرها

المال – خاص قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم، بزيارة لمحافظة الإسكندرية تمتد يومين افتتح خلالها مكاتب بريد الإبراهيمية والعطارين وكامب شيزار وسان استيفانو بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة. واوضح الصغير فى بيان صحفى أن افتتاح المكاتب يأتي في

المال – خاص

قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم، بزيارة لمحافظة الإسكندرية تمتد يومين افتتح خلالها مكاتب بريد الإبراهيمية والعطارين وكامب شيزار وسان استيفانو بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة.

واوضح الصغير فى بيان صحفى أن افتتاح المكاتب يأتي في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للتطوير والتي بدأت منذ اكثر من عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية وذلك إيماناً بأن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة وحتى يحصل كل مواطن على كل الخدمات بشكل لائق وميسر، مشيراً الى انه تم الانتهاء من تطوير وتحويل عدد كبير من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة ليتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم خدماته لعملائه سواء على المستوى المحلى او الاقليمي او الدولى.

وألمح إلى أن المراكز البريدية أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي، كما يستطيع دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وأيضاً الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الاحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل، بالاضافة الى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد مثل دفتر التوفير والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

كما تفقد أيضا خلال الزيارة بعض مكاتب البريد ومبنى المنطقة وذلك فى إطار متابعة انتظام حركة سير العمل بالمكاتب والاهتمام الدائم بالتواصل مع جميع العاملين بمختلف المناطق البريد وقام بعقد لقاء تواصل مع العاملين بمنطقة بريد الاسكندرية اجاب فيه عن كل اسئلة واستفسارات العاملين ووعدهم بدراسة كل مقترحاتهم حول النهوض بالهيئة، واشار الى أن توفير كافة مستلزمات التشغيل الضرورية وتحسين بيئة العمل بما يتيح للعاملين الجو الملائم للأداء بكل كفاءة هي متطلبات المرحلة وستتم فى اسرع وقت.

وأكد رئيس البريد استمرار جولاته التفقدية التى شملت بعض المناطق البريدية خلال الفترة الماضية والتى تهدف فى المقام الاول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للعملاء على اكمل وجه وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين وتحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بمختلف المناطق بما يحقق رضا العملاء.

يذكر أن محافظة الاسكندرية بها 100 مكتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة ويتميز مكتب بريد الابراهيمية الذي تم افتتاحه اليوم بانه من اقدم المكاتب بالمحافظة حيث تم انشاؤه عام 1895 وقائم على مساحة 73 مترا ومجهزا بــــ 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم 150 الف نسمة وبه جميع الخدمات المالية والبريدية ومكتب بريد العطارين قائم علي 120مترا ومجهز بـــــ 11 شباكا لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم 300 الف نسمة ومكتب بريد سان استيفانو قائم على مساحة 80 مترا مربعا ومجهزا بـــ 6 شبابيك لتقديم الخدمات ويخدم 80 الف نسمة، أما مكتب بريد كامب شيزار فقائم على مساحة 96 مترا ويخدم 100 الف نسمة وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء.