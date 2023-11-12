رئيس «The board consulting»: نستهدف أن تمثل السوق السعودية 65% من حجم أعمالنا خلال 3 سنوات

كشف أحمد زكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة The board consulting، أن الشركة تستهدف أن تمثل السوق السعودية 65% من حجم أعمال الشركة خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وقال إنه من الضروري تشجيع المطورين لدخول السوق السعودية وبالأخص الرياض والتي تتضمن حوالي 8 ملايين مستخدم، مشيرًا إلى أن ذلك بجانب الاستثمار بالسوق الأم داخل مصر.

جدير بالذكر أن كل تلك الشواهد تؤكد تميز السوق السعودية في ملف التمويلات العقارية، وهو ما تحاول النخب والمجتمع العقاري في مصر تيسيره وتنشيطه منذ عدة سنوات عبر مفاوضات مع مجلس الوزراء والبنك المركزي.

كما أن هناك تجارب ناجحة في ملف صناديق الاستثمار العقارى في السعودية، بخلاف وجود تشريعات منظمة لكل كبيرة وصغيرة في مجال المبيعات والإنشاءات العقارية أو ما يسمى البيع على الخارطة.

جاذ ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان “شركات بحثت عن فرص خارجية” ، ضمن فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، والذي تنظمه جريدة المال.