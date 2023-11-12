رئيس «The board consulting»: عدم التطوير الدائم في السوق العقارية المصرية يؤدي إلى اختفائها من المنافسة

قال أحمد زكي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة The board consulting، إن عدم التطوير الدائم في السوق العقارية المصرية يؤدي إلى اختفائها من المنافسة.

وتابع أن هناك مساحة للتوسع في أسواق مختلفة غير السوق العقارية السعودية، ومنها عمان والإمارات وغيرها من الدول العربية والغربية.

وأوضح أن ما يحدث داخل السوق السعودية ينقسم إلى شقين، أحدهما شركات خاصة والثاني نظيرتها الحكومية.

وقال زكي إن المجهودات التي تتم من المطورين تأثيرها ضعيفة نسبيًا، مؤكدًا أن التسويق له دور فعال في تنمية القطاع.

واشار إلى أن التسويق يقوم على عدة ركائز منها الترويج إلى هوية الدولة كصورة ذهنية، بالإضافة إلى اختيار الوجهة المستهدفة والتي منها البحر الاحمر والساحل وغيرها، إلى جانب دور المطورين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان “شركات بحثت عن فرص خارجية” ، ضمن فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، والذي تنظمه جريدة المال.