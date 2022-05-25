رئيس «SIDC» : نستهدف توطين مشروعات غذائية بنسبة 45% من مشروع «أبو رواش» الجديد

كشف المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة – SIDC إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات – أن مشروع تطوير منطقة صناعية جديدة في “أبو رواش ” جاء نتاج شراكة ناجحة مع البنك الأهلي طوال 20 عاما، موضحا أن المشروع يستهدف توطين الأنشطة الغذائية والأمن الغذائي بنسبة 45% من إجمالي المشروع ، استغلالا للظهير الزراعي للمنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة –SIDC” لـ “المال” في تصريحات خاصة أن المشروع يستهدف جذب ما يقرب من 60 مشروعا، مشيرا إلى أنه حاليا يتم الانتهاء من أعمال التصاريح والتراخيص والأعمال الهندسية للمشروع ، استعدادا لطرحه علي المستثمرين قبل نهاية العام.

شركة (SIDC) والأهلي كابيتال يوقعان اتفاقية لتطوير منطقة صناعية متكاملة جديدة فى “أبورواش”

يذكر أن شركة السويس للتنمية الصناعية (SIDC)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات، أعلنت منذ يومين ، توقيعها اتفاقية مع شركة الأهلي كابيتال القابضة (ACH)، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، لتطوير منطقة صناعية متكاملة جديدة بمساحة 2.2 مليون متر مربع في أبو رواش (الجيزة)، جمهورية مصر العربية.

وقال “البطريق ” إن مخطط تطوير “أبو رواش ” يستهدف جذب المشروعات المتوسطة والصغيرة لمختلف الصناعات وعلى رأسها السيارات والمستلزمات الطبية، وأنشطة التخزين واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات ، خاصة أن المنطقة ذات موقع استراتيجي متميز على مفترق طرق خطوط النقل الرئيسية التي تربط القاهرة الكبرى بالإسكندرية والمحافظات الأخرى، وقربها من القرية الذكية.

وعلق عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة SIDC أن المشروع هو استمرار لنجاحنا في SIDC بمنطقة العين السخنة وتوافقاً مع رؤية مصر لزيادة وجذب استثمارات وتوطين صناعات جديدة بدلاً من الاستيراد، مشيرا إلى أن تطوير المنطقة الصناعية الجديدة سيعزز فرصاً للنمو، وزيادة مشروعات التنمية الصناعية في مجموعة أوراسكوم للإنشاءات.

وقد انفردت “المال” في عددها 23 ديسمبر 2021، “عن استهداف الشركة خلال السنوات القادمة الاتجاه إلى مناطق أخرى لتطويرها وإدارتها، ومن المتوقع أن تكون على مداخل الصعيد والقاهرة الكبرى، موضحا أنه خلال عام 2022 سيتم الإعلان عن ذلك”.

وتقع المنطقة الصناعية الجديدة في موقع استراتيجي متميز على مفترق طرق خطوط النقل الرئيسية التي تربط القاهرة الكبرى بالإسكندرية والمحافظات الأخرى، مما يجعلها مركزاً رائداً لجذب مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستكون SIDC المطور الرئيسي للمجمع الصناعي، مستفيدة من خبرتها كأول مطور صناعي خاص في مصر، لمنطقة صناعية تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع بمنطقة العين السخنة، مصر. وستمتلك SIDC نسبة 25% من الشركة المالكة وستستحوذ ACH على الباقي.

وعلق أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات (Orascom Construction PLC)، قائلاً: “يمهد هذا المشروع الطريق لشراكة ناجحة بين كيانين رائدين في القطاعين العام والخاص تهدف هذه الشراكة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة مصر، كما يسعدنا أن نتشارك مع الأهلي كابيتال في هذا المشروع المهم ونتطلع إلى تعميق دورنا في تطوير البنية التحتية والقطاعات الصناعية في مصر. يحقق هذا التطوير المشترك لهذه المنطقة الصناعية مسارًا لنمو SIDC مما يتناسب مع استراتيجيتنا لمتابعة الاستثمارات التي توفر دخلاً متكرراً طويل الأجل إلى جانب فرص الإنشاءات.”

وعلق هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ” أن مشروع تطوير تلك المنطقة الصناعية يأتي في اطار استراتيجية الأهلي كابيتال و مجموعة البنك الأهلي المصري للمساهمة بشكل مباشر في توطين الصناعة بتوفير المزيد من الأراضي الصناعية المجهزة على النحو الملائم، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الصناعية واللوجستية بها، خاصة أن تلك المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي يتوسط مناطق صناعية وزراعية جديدة وتعد من المناطق الصناعية التي تتميز بقربها من شبكة الطرق والمواصلات الحيوية التي تربط بين العديد من المحاور، إضافة الي أنها ستشكل مركزًا رائدًا لمجموعة كبيرة من القطاعات بما فيها اللوجستيات والصناعات الخفيفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عكاشة إلى “أن تواجد شركة الأهلي للتنمية الصناعية في منطقة حيوية يخدم بشكل كبير الأنشطة الصناعية، خاصة في ظل نظام المطور الخاص الذي يسهل إتاحة مرافق البنية التحتية والخدمات الاستثمارية وبشكل خاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لها بالتركيز على عملية الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة مما سيساهم في تنشيط هذه المشروعات وسرعة دخولها السوق ومساهمتها في نمو الإنتاج المحلي مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.”

وأشاد كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة، بكل من فرق عمل المشروع من شركة الأهلي كابيتال وشركة السويس للتنمية الصناعية وقيامهم بدراسة المشروع من كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والوصول الى صيغة شراكة وتطوير توفر كافة سبل النجاح للمشروع الذى يتمتع بمواصفات خاصة نتجت عن أعمال التطوير في المناطق المجاورة وإنشاء محور روض الفرج. كما وضح أن الأهلي كابيتال قامت بمجهودات كبيرة في هيكلة المشروع وإعداده من كافة النواحي القانونية والإدارية والعملية ليكون جاهزا للتطوير كمنطقة صناعية متكاملة.

عمل Baker McKenzie كمستشار قانوني لشركة SIDC بينما عمل Aliedean Weshahi & Partners كمستشار قانوني لشركة الأهلي كابيتال.