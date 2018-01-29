رئيس MREC: الشركات المصرية تشارك في أكبر مهرجان عقاري في العالم

100 مليون جنيه مبيعات متوقعة للمشروعات السكنية للمطور الواحد





«مكانك» الشريك المصرى لـ«معرض IPS» بدبى بحضور وزير الإسكان







بدور إبراهيم:



توجهت اهتمامات الدولة والقطاع الخاص فى الآونة الأخيرة نحو بحث آليات كيفية الترويج للعقارات المصرية بالخارج، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية، والتى تتسم بفرص واعدة وقدرة على تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية.



وسعت شركة «مكانك» للخدمات العقارية المتكاملة، للمشاركة فى وضع دارسات وآليات تسهم فى تعظيم دور السوق المصرية فى الاستحواذ على طلبات العملاء العرب والأجانب من خلال الترويج للعقارات المصرية بالمعارض الخارجية، وتعظيم المشاركة الحكومية أسوة بالدول المنافسة.



وأكد محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة «MREC» مكانك العقارية, أن الشركة أعدت دراسات متكاملة لأقوى المعارض العقارية فى مصر والشرق الأوسط، والتى تسهم فى تحقيق أهداف الترويج للعقارات بالداخل والخارج بما يسهم نحو دفع وتنشيط الاستثمارات، وجاء معرضى سيتى سكيب و«IPS» كأقوى معرضين.



وقال إن الاختلافات بينهما تتمثل فى تركيز «سيتى سكيب» على إقامة معرض متخصص لكل دولة بها، بينما يتركز «IPS» على إقامة معرض مجمع ودولى يشارك به العارضون والحكومات من مختلف أنحاء العالم، بما يكسبه ميزة نسبية تتمثل فى إتاحة فرص التعرف على المشروعات والاستثمارات بمختلف الدول، ودعم التعاون.



وأضاف أن معرض «IPS» يتسم بميزة مهمة، وهى رعايته وتنظيمه من قبل حكومة دبى عبر دائرة الأراضى والأملاك، وبرعاية خاصة من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما يتواجد عدد من الرعاة الحكومين كدائرة تنظيم العقارات «Rera»، وكذلك معهد دبى العقارى أكبر معهد بالشرق الأوسط، لمنح الدورات التدربية للعاملين بالقطاع.



وأشار عبد الحليم إلى أن «مكانك» استطاعت أن تصبح الشريك المصرى الاستراتيجى لمعرض «IPS»، وقد حصلت على جناح بمساحة 5 آلاف متر، سيتم تخصيصه للمنتجات والشركات المصرية، وتتخطى المساحة الإجمالية للمعرض 25 ألف متر، وبلغ إجمالى عدد الزائرين خلال الدورة الماضية 20 ألف زائر، وتعد المشاركة المصرية بالمعرض المزمع انعقاده خلال أبريل المقبل هى الأولى.



وأوضح أن الشركة حصلت على موافقة «الإسكان» بالمشاركة والرعاية للجناح المصرى بالمعرض، وتمت مخاطبة «الاستثمار» للمشاركة أيضا، وستخصص أماكن عرض لكل من الوزارتين؛ للترويج للمشروعات والفرص والجهود المبذولة مؤخرا، كما سيتم مخاطبة شركة العاصمة الإدارية؛ للمشاركة إضافة إلى عدد من كبار شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المصرية.



ومن المستهدف جذب حوالى 19 شركة جادة، منها إعمار مصر والفطيم وسوديك، وكذلك المستقبل للتنمية العمرانية وريل مارك للتسويق العقارى، وأن يتخطى عدد المستثمرين المشاركين بالمعرض 4 آلاف مستثمر من مختلف دول وأنحاء العالم بخلاف الزائرين.



وقال محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة «MREC»، إن الشركة حرصت على اختيار مكان مميز بالمعرض للجناح المصرى، ليتواجد بجانب ،كبر المطورين العقاريين بدول الخليج وأوروبا.



ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ضاعفت جاذبية العقار المصرى للمستثمرين العرب والأجانب، إذ أسهم تحرير سعر الصرف ووجود سعر وحيد للدولار فى إتاحة فرصة للمستثمرين لوضع دراسات سليمة، كما أن انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم فى تحقيق مزايا تنافسية لأسعار الوحدات بالنسبة للعملاء العرب والأجانب، فقد وصل الانخفاض فى سعر العقار المصرى نتيجة تغيرات العملة إلى 50 و%60.



وأضاف أن «IPS»، يعد المعرض الوحيد فى الإمارات المتاح له قانونا إبرام تعاقدات شرائية، وتعاملات مالية مع العملاء، ويقتصر دور المعارض الأخرى على الترويج للمشروعات فقط، مشيرا إلى أن ذلك يحتم انتقاء الشركات المشاركة لضمان المصداقية.



وأوضح أنه من المتوقع تحقيق الشركات العقارية مبيعات خلال أيام المعرض الثلاثة، بقيمة لا تقل عن مليار جنيه للمشروعات السكنية فقط، بحد أدنى 80 إلى 100 مليون جنيه للمطور الواحد.



وأشار إلى أن المعرض يتزامن مع انعقاد ملتقى الاستثمار السنوى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وتم توجيه الدعوة لوزيرى الإسكان والاستثمار، كما يتزامن المعرض مع «مهرجان دبى العقارى»، وهو أول مهرجان عقارى فى العالم، تهدف دبى من خلاله إلى جذب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم، وإبرام أكبر عدد من التعاقدات على الوحدات، بما يؤهلها للدخول ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مهرجان فى جذب المستثمرين والزائرين، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة من خلال المهرجان والمعرض، على تقديم عروض وتسهيلات مبتكرة ومميزة لجذب أكبر عدد من العملاء.



وأوضح أن المشاركة المصرية تعد الأولى، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماعات مباشرة بين المطورين العقاريين العرب، وخاصة الإماراتين ومسئولى وزارتى الإسكان والاستثمار، على هامش المعرض، لبحث الفرص الاستثمارية، وهناك اهتماماً من رؤوس الأموال العربية للحصول على أراض بمساحات كبيرة تتراوح بين 500 – 1000 فدان بالمدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية، ومستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.



وأكد أن هناك اهتماماً من رؤوس الأموال بمدن توسعات الشيخ زايد، وأكتوبر، وتستحوذ العاصمة الإدارية على أكبر قدر من الاهتمامات، نظرا للتخطيط الجيد والمرافق التى نفذت على أعلى مستوى، كما تتسم مستقبل سيتى بتفضيلات من العملاء نظرا لقربها من العاصمة، وتميز موقعها، وصغر مساحتها وقدرتها على تحقيق التنمية الشاملة فى وقت زمنى سريع.



وأشار إلى أن التجارب الناجحة لشركات التطوير العقارى الإماراتية فى مصر، مثل إعمار مصر، والفطيم، ومؤخرا كابيتال جروب، تسهم فى تحفيز رؤوس الأموال العربية على ضخ استثمارات فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن تصريح رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، فى وقت سابق، بأن مصر أكبر دولة تحقق عائد على الاستثمارات، دعمت من ثقة رؤوس الأموال العربية، وزادت من رغبتها فى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.



وأشار إلى أن القيادة السياسية الحالية حرصت على تأهيل المناخ الاقتصادى فى مصر لجذب الاستثمارات عبر تنفيذ مشروعات مرافق وبينة أساسية كبرى، على أحدث مستوى يلائم متطلبات رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وكذلك المشروعات العمرانية الكبرى كالعاصمة الإدارية والعلمين، والمدن الواعدة، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مثل تحرير سعر الصرف، وإصدار قانون الاستثمار وحوافزه، ومعالجة السلبيات التى أسهمت فى ضعف الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى السوق المصرية.



وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحسنا فى إجراءات إصدار التراخيص، والقرارات الوزارية، والحد من البيروقراطية فى العديد من الإجراءات الحكومية، لافتا إلى ضرورة العمل على تطبيق آلية الشباك الواحد لتيسير الإجراءات.



كما أشار إلى أن تنفيذ مجمعات وأبراج إدارية كبرى، بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ستلبى احتياجات رؤوس الأموال العربية والأجنبية، والتى لديها اهتماماً حقيقياً بتلك النوعية من الاستثمارات.



ولفت إلى أن تنفيذ الدولة وحدات سكنية بتلك المدن لايثير مخاوف القطاع الخاص والاستثمارات العربية من المنافسة، ويستهدف الطرفين شريحة مختلفة من العملاء، بالإضافة إلى الطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن السعر العادل للوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، من 9000 إلى 12 ألف جنيه للمتر، نصف التشطيب.



وشدد على أن الشركات التى ستغالى فى تقييم وتسعير المشروعات ستواجه مشكلات فى التسويق للوحدات، خاصة مع زيادة المعروض، والمنافسة الشرسة بين الشركات العقارية خلال العام الجارى.



وأوضح أن الشركة وضعت استراتيجة خاصة بالعام الجديد، تعتمد على ابتكار آليات جديدة للتسويق للمشروعات العقارية، وكذلك التوسع فى المشاركة بالمعارض، مشيرا إلى أن الشركة شاركت فى عدة معارض خلال العام الماضى، منها سيتى سكيب مصر، والأهرام مصر، وأبو ظبى، ودبى.



ولفت إلى أن الشركة تقدم خدمات عقارية متكاملة، تبدأ من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وضمان تنفيذ وحدات تتلائم احتياجات السوق، وكذلك دراسات وأليات التسويق للوصول إلى قاعدة العملاء المستهدفين، مشيراً إلى أن فريق المبيعات الخاص بالشركة يضم حوالى 35 فرداً، وسيتم الاستعانة بالمزيد خلال المرحلة المقبلة، مع التعاقد على مشروعات جديدة.