رئيس «MCS» لأنظمة الاتصالات: رومانيا والبرتغال تنافسان مصر فى تصدير خبرات المهندسين

أكد طارق شبكة ، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS ، أن شركته تعمل على تصدير خبرات المهندسين المصريين إلى الأسواق الدولية ، منوها بأن دول مثل رومانيا والبرتغال من أبرز الدول المنافسة في تصدير الكوادر المؤهلة.

ولفت شبكة إلى تعقد العديد من الشراكات مع شركات أجنبية مختلفة لتأهيل الكوادر والتي تسهم في تطوير المهندسين المصريين وتصديرهم إلى منطقة الشرق الأوسط.

قال أليساندرو فراكاسيتي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ، أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في مصر خلال العام الحالي شهد زيادة بنسبة ٤٦% مقارنة بـ 2021.

وأوضح أليساندرو أنه خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٢ شهدت مصر زيادة في عدد المتسوقين أونلاين بنسبة ١٠٤% مقابل ٦٩% زيادة في عدد المشاهدين للمحتوى المرئي ، مبينا أن خدمات المحادثات الإلكترونية شهدت زيادة في عدد المستخدمين بنسبة ٤٤%، مبينا أن الشراكة مع شركة MCS تسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.