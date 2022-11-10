رئيس «lEG»: المعرض أصبح مرجعاً قوياً للاقتصاد الدائرى المستدام

أثنى عدد كبير من مسئولى الجهات الحكومية الإيطالية على الحجم الكبير للشركات المشاركة فى معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – الذى تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية (IEG) فى الفترة من 8 الى 11 نوفمبر الحالي، بمركز اكسبو فى مدينة ريمينى الإيطالية، خلال دورته الـ 25.

وقال لورينزو كاغنوني؛ رئيس مجموعة «IEG» إن افتتاح هذه النسخة من Ecomondo تمثل أفقًا مهمًا لمجموعة المعارض الإيطالية؛ من «إعادة التدوير» قبل 25 عامًا، وحدث رائد استحوذ على روح العصر، إلى حدث أصبح منصة مرجعية للاقتصاد الدائرى ودليلًا للتحول البيئى لحوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله وأوروبا.

وقال وزير البيئة وأمن الطاقة المعين جيلبرتو بيتشيتو فراتين، فى رسالة بعث بها إلى المنظمة بأنه أهم فرصة لمناقشة واقتراح وعرض كل ما يدور حول المستقبل فى إيطاليا لأنه مع نموذج للتنمية المستدامة.

وأكدت إيرين بريولو، نائبة الرئيس ومستشارة البيئة فى منطقة إميليا رومانيا: فى هذه النسخة، تظهر «إيكوموندو» مرة أخرى قدرتها على أن تكون حاملة التغيير فى مرحلة مبكرة جدا من خلال أن تصبح لسان حالها، ليس فقط للحاجة الجماعية لاتخاذ موقف أكثر حسمًا فيما يتعلق بالانتقال البيئي، ولكن أيضا للحاجة إلى الابتعاد عن الطوارئ والدخول فى منطق التخطيط.

وتابعت أن تغير المناخ موجود ليراه الجميع، ولكننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق الأهداف التى حددناها لأنفسنا، لذلك يجب على السياسة تغيير الوتيرة والنهج، حتى لو كان ذلك على حساب الخيارات الصعبة.

وقالت وزيرة البيئة فى بلدية ريميني: «خلال هذه السنوات الخمس والعشرين، عرفت إيكوموندو ومدينة ريمينى كيفية تطوير تآزر النمو المشترك».

وأضافت أنها مدينة تمكنت من أن تصبح فى الصدارة، حيث صعدت بسرعة من المرتبة 50 إلى المرتبة 11 فى غضون سنوات قليلة فقط، على الرغم من وجود مؤشرات تتأثر بالعدد الكبير من السياح.

وأوضح فابيو فافا، رئيس اللجنة العلمية فى إيكوموندو، على الرغم من الصعوبات التى تواجهها هذه الطبعة، فإن هذه النسخة من إيكوموندو سيتخلل الشعور بالحماس، تعززه قدرة الحقائق الصناعية على ترجمة المعرفة والوعى إلى ابتكارات ومنتجات، والاستعداد للاستماع إلى اللاعبين الرئيسيين الحاضرين هنا، مثل المفوضية الأوروبية.

وتابع إن مساهمة Ecomondo وKey Energy، والتى أنقل إليها تحيات جيانى سيلفستريني، رئيس لجنتها العلمية، هى تهيئة الظروف للنظام البيئى للاقتصاد الأخضر ليكون قادرًا على النمو من أجل تحقيق الأهداف التى لا غنى عنها.