عقـــارات

رئيس «JLL» : خفض الفائدة يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري

خفض المركزي الفائدة يفتح أبواب الاستثمار بالعقارات والبورصة
شرين طه 8:47 م, الأثنين, 23 مارس 20 8:47 م, الأثنين, 23 مارس 20

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قال أيمن سامي، الرئيس التتفيذي بشركة الاستشارات “جي إل إل مصر”، إن قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 3%، سوف يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ”جى إل إل”، فى تصريح خاص، لـ”المال”، إلى أنه يتم إعداد دراسات الجدوى وفقًا لمقارنة بين الفائدة على الودائع أو الأموال، وبين استثمارها في السوق.

ولفت إلى أنه كلما انخفض معدل الفائدة ارتفع معدل استثمار الأموال في القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن البنوك.

خفض المركزي الفائدة يفتح أبواب الاستثمار بالعقارات والبورصة

وأضاف الرئيس التتفيذي بشركة الاستشارات “جي إل إل مصر” أن البعض ينظر إلى البورصة على أنها بديل للاستثمار المباشر، وله مردود إيجابي على الاستثمار.

وأعلن سامي أن قطاع العقارات يُعدّ الملاذ الآمن على الاستثمار، ولا سيما أنه لم تنخفض أسعار العقارات بالسوق المصرية.

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بقلم شرين طه

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